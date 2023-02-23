North country students on honors lists at Jefferson Community College

The following north country residents were named to the fall/winter term president’s and dean’s lists at Jefferson Community College.

President’s List

Adams

Zachary Steven Blevins

Bryce Goodnough

Riley Sheehey

Elaina Sugden

Zoe R. Turtura

Adams Center

Kyle F. Creighton I

Aidan Francis Draper

Rebekah Lynne Tiffany Hare

Emma Macilvennie

Emily Joan Widrick

Alexandria Bay

Hallie Jean Bain

Alex Olyvia Fansler

Adrienne Hyde

Michael Wolfgang Langridge

Anthony Rocco Maner

Kaela Margaret Mellowship

Felicity Roberts

Josephine Williams

Lorna Ann Zvingilas

Antwerp

Katie Call

Danielle Marie Cunningham

Black River

Hope Covey

Hunter Scott Covey

Nadia Katherine Garcia Martinez

Joshua Lawrence Greene

Megan Charlotte Hart

Monica Kelley Irizarry

Ryana Machalle Moore

Melissa Rose Mueller

Jeremy A.L. Reustle

Grace Nicole Thornthwaite

Brier Hill

Alyvia Conner Crosby

Brownville

Sarah May Davis

Jacob A. King

Julia Louise O’Connell

Cierra Leigh Saiff

Calcium

Clara Rosa Cruz

Kyle M. Maine

Canton

Canyon Bryce Mattson

Cape Vincent

McCade Christian Docteur

Nicholas L. Mason

Lauren Paige Rupp

Kerrigan Cummings Wiley

Carthage

Christi Lynn Caldwell

Hannah E. Cooley

Diane Elizabeth Cunningham

Katherine Diane Goss

Reese Bentley Head

Ashley Marie Hendrickson

Dillon Cash Keruskie I

Aidan N. Laird

Beverly Amanda Lithkousky

Joyce Samantha Ann Mustain

Courtney Leigh Rayborn

Krystal Ann Rockefeller

Kayla A. Tabolt

Grayce Alexander Bryant Ulrich

Castorland

Lillia Vitae Campeau

Sarah Nicole Goldthrite

Aliya Mae Gracey

Keerie Aleigha Lyndaker

Malana Maven Pominville

Kendra Lee Roggie

Christian Javier Ruiz-Bosch

Kameron Smith

Skyler Steiner

Andrew Wellington Walseman

Chaumont

Edward Eber Barton II

Abigail L. Docteur

Davi S. Harris

Shayla J. Kriigel

William Maitag

Trinity Lynn Molnar

Nicholas P. Phelan

Colt Whaley

Clayton

Jeremiah James Brown I

Daniel Joseph Cooke

Sarah Lilliana Corbett

Quinn Padraig Gaffney

Hannah Rae Knapp

Kody Lee Martin

Jack Benjamin Natali Jr.

Ashley Grace Rose

Croghan

Katelyn Adams

Ella Barker

Brayden Thomas Campeau

Haleigh Lynn Campeau

Andrew Joseph Finster

Isabel Gomez

Madeline Hylen

Rachel Lynn LaBrake

Hanna Lighthall

Alison M. MacCue

Brenna Mast

Emily Joy Mast

Ayden Moser

Morgan E. Moser

Carson Peters

Jedediah Zehr

Dexter

Kody Tyler Daly

Jonah S. Dunn

Lily Dupee

Andrew James Eichhorn

Rebecca M. Farrell

Devin Bennett Guerriero

Ashley Marie LaMarche

Justine Jane Moncada

Nathan E. Snow

Benjamin M. Wiley

Evans Mills

Jaraen Desmond Crockett

Ninette Ariella Fults

Sierra Michelle Hartley

Justin Wayne Lefebvre

Megan Rose Roome

Jeremy Titter

Alysha Grace Warren

Carrie Marie Yannarella

Fort Drum

Starr Uniquee Agraves

Bryon Allen Canty

Neasha Yikeshma Dixon

Michele Ann Giuseffi

Kam Khual Kim

Katherine Collins Kneram

Songyi Kwon

Connor Dean Nachbauer

Nicolly Meroto Saldanha

Nathaniel Lewis Steelman

Karsyn Hart Wells

Iesha Kadian Whyte

Glen Park

Benjamin DesJardins

Glenfield

Gregory Douglas Haggerty

Dublin Moore

Gouverneur

Alexia Ann Taylor

Kristin Elishia Whitmarsh

Henderson

Neva Bettinger

Alyssa Vivian Maria Nappi

Lacona

Abby Chen

Elizabeth Marie Glazier

LaFargeville

McKenna Autrey

Ashley Rose Clark

Olivia M. Cratsenberg

Lily Derouin

Samantha Irene Lewis

Matthew John Morin

Andrew Paul Morrison

Mitchell Timerman

Natalie Waterman

Lowville

Delaney Corinne Bergen

Brody Brown

Emma Rose Corbett

Samantha Jane Derycke

Marlee Ann Fowler

Allyson Grau

Drew Benjamin Ortlieb

Cole J. Reed

Tara Michelle Rheaume

Mariella Mae Sauer

Sawyer Schwendy

Megan R. Tiffany

Miriam Watkins

Maddy Wolff

Kaylee Jo Zehr

Alex William Zubrzycki

Taylor Rose Zubrzycki

Lyons Falls

Barbara Plato

Mannsville

Kaley Rose Wagner

Morristown

Jack Bailey Evans

Kassidy Sue Sullivan

Natural Bridge

Amira J. Robinson

Parish

Julianna Marie Bresha

Jessica Lee Thuai

Philadelphia

Kiah Delles

Delbert Foote

Randi Nicole Gallamore

Christopher Carl Jones

Juan Carlos Martinez Jr.

Sherri Terrell Pratt

Pierrepont Manor

Shalene Marie Whiting

Port Leyden

Amber Colleen Holland

Pulaski

Sarah Leanne Bush

Eileen Carnes

Maggie Eisel

Gabriel Stephen David Gauthier

Redwood

Olivia Adsit

Rebecca Paige Davis

Jack Gregory Ely

Kailee M. Knight

Megan Debra Monica

Adrian Lee Rathbun

Rensselaer Falls

Nicholas Calton

Rodman

Abagail P. Keeney

Cassandra Tamblin

Sackets Harbor

Kendell Bisbort

Jacob Donders

John Kenneth Ketcham

Catherine Lind

Amber Ann Mahon

Lauren Meirose

Alan Michael Wilson

Sandy Creek

Kolby Hunter Banach

Marissa Brennan

Emma Madeline Halsey

Maiya Madelynn Hathway

Theresa

Chase Brayden Carson

Emmanuel Shea Andres Garrick

Robert Gibbs

Christopher Michael Lowery

Three Mile Bay

Jenny Lynn Wendell

Turin

Sarah Schindler

Watertown

Morgan Brady

Maya J. Carroll

Emma Raeh Castillo

Kathleen C. Cheney

Maria Leigh Clement

Veronica Cox

Matthew K. Craig

Jocelynn R. Crider

Alexander Forsberg Curl

Madison Taylor Curry

Rayhan Davis

Adrian Delgado

Brennen Derouchie

Justin Lee Duffy

Donald Wayne Eacho

Kerry Marie Elliott

Nicole Rae Filkins

Joel Albert Fox Jr.

Abigail Michaela Gorrill

Kylie Rose Grant

Jolie Mai Hall

Brittany Marie Harris

Natalie Lynn Hunter

Robert L. Hunter

Samantha Francesca Hyer

Sadia Liset Jeffers

Sarah R. Kilburn

Taylor Marie LaClair

Laura Elizabeth Lagattuta

Nathan Zachary Larkin

Barbara Ann Lavancha

Raya Maitland

Samantha R. Malbouf

Alana Machado Marchetti

Alana Raven Mastin

Jacob Daniel McNulty

Nathan Leo McNulty

Julianna Mies

James Monaco

Hunter Andrew Moran

Emma Rose Morris

Jordana C. Mosely

Heather Lynn Oatridge

Emily S. Parker

Ashlyn Lacey Pastor

Olivia J. Perkins

Robert Taylor Pruitt III

Kallie Raso

Emma Rawson

Asia J. Rutherford

Paige Marguerite Schultz

Sandra Angelica Somers

Jasmine Malayna Thorpe

Madison L. Truesdell

Lani Tyler

Charles Edward Tyre III

Eleanor Guanlao Vitug

Ashlee Eva Ward

Natalie Wesseldine

Evan Widrick

Nolan Widrick

Bayleigh Anne Woodard

Wellesley Island

Joel Michael Conaway

Dean’s List

Adams

Elizabeth Lucille Hyman

Lindsey Mae Lockerbie

Michael Robert McLaughlin

Black River

Maria May MacAlister

Brownville

Macy G. Bird

Nathan Wayne Heller

Calcium

Angela Yun Thompson

Cape Vincent

Anthony Keith Brewer

Carthage

Aaron Michael Brodt

Evan James Castrina

Rebecca Marie Chavis

Christina Ann Chiasson

Aubrey Rochelle Porter

Chaumont

Leah Grace Goutremout

Matthew Joesph Kimball

Frederick Riley O’Brien

Jimmy Charles Swearinger

Clayton

James Alexander Casselman

Drew Fulmer

Nicholas James Gokey

Copenhagen

Andrew David Carroll

Alexandria Jade Marolf

Deferiet

Devin Thomas Parlati

Dexter

Jayemarie Anne Zimmer

Evans Mills

Fatmata Bah

Nina Louise Pope

Lillian D. Reape

Fort Drum

Shaun P. Bryant

Kelsi Aidan Hawksworth

Elizebeth Lynn Lowther

Sarah Nadine Macerelli

Amy D. Rittenhouse-Ramizi

Nicolly Meroto Saldanha

Kayla G. Winnemore

Hammond

Hailey Marie Cunningham

Henderson

Christine Marie Booth

Carla Ann Brown

Jordan A. Flagg

Heuvelton

Lindsey Jean Cougler-Bouchey

Lacona

Paige E. Sawyer

LaFargeville

Robert Hellings

Lowville

Somer Jean Burnham

Hunter Renee Finehout

Lucas Robert Graves

Joseph William Truax Jr.

Kathryn Margaret Tuttle

Malone

Mackenzie Ann Lane

Mannsville

Kaylee Melinda Goodnough

Cheyenne Tatika Hammond

Philadelphia

Brynn Elin Delaney

Payton Maybelle Smith

Molly P. Welch

Katrina Anise Marie Western

Port Leyden

Gavin John Biro

Redwood

Kyle Joseph Gionet

Richland

Mark Richard Shelmidine

Rodman

Stephanie Jean Nadelen

Russell

Alisha Rose Marschat

Theresa

William P. Bachop-Delosh

Cassandra Lyn Feeley

Watertown

Emily Nancy Alvarado

Stefan Jerome Andrews

Dana Marie Bernard

Alexia Ann Broyles

Joseph Donald Crossman Jr.

Sawyer J. Davis

Dawson Michael DeLine

Elijah Alexander Farrell

Madison Brynn Favret

Olivia Mary Gantt

Larry Raul Gutierrez II

Richard James Howland III

Hailey Rebekah Hunt

Tonia Marie Ives

Emma Marie King

Noah A. Lepper

Leah Anrose Pador Luce

Libby Anne Malcolm

Joseph William McNulty

Ethan Matthew Mustizer

Lyla Joelle Niedermaier

Santino Robert Perrone

Eric Hunter Sanders

Alexander William Vanbrocklin

Jayda Symone Walker

Kayla Rose Wilson

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