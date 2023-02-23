North country students on honors lists at Jefferson Community College
The following north country residents were named to the fall/winter term president’s and dean’s lists at Jefferson Community College.
President’s List
Adams
Zachary Steven Blevins
Bryce Goodnough
Riley Sheehey
Elaina Sugden
Zoe R. Turtura
Adams Center
Kyle F. Creighton I
Aidan Francis Draper
Rebekah Lynne Tiffany Hare
Emma Macilvennie
Emily Joan Widrick
Alexandria Bay
Hallie Jean Bain
Alex Olyvia Fansler
Adrienne Hyde
Michael Wolfgang Langridge
Anthony Rocco Maner
Kaela Margaret Mellowship
Felicity Roberts
Josephine Williams
Lorna Ann Zvingilas
Antwerp
Katie Call
Danielle Marie Cunningham
Black River
Hope Covey
Hunter Scott Covey
Nadia Katherine Garcia Martinez
Joshua Lawrence Greene
Megan Charlotte Hart
Monica Kelley Irizarry
Ryana Machalle Moore
Melissa Rose Mueller
Jeremy A.L. Reustle
Grace Nicole Thornthwaite
Brier Hill
Alyvia Conner Crosby
Brownville
Sarah May Davis
Jacob A. King
Julia Louise O’Connell
Cierra Leigh Saiff
Calcium
Clara Rosa Cruz
Kyle M. Maine
Canton
Canyon Bryce Mattson
Cape Vincent
McCade Christian Docteur
Nicholas L. Mason
Lauren Paige Rupp
Kerrigan Cummings Wiley
Carthage
Christi Lynn Caldwell
Hannah E. Cooley
Diane Elizabeth Cunningham
Katherine Diane Goss
Reese Bentley Head
Ashley Marie Hendrickson
Dillon Cash Keruskie I
Aidan N. Laird
Beverly Amanda Lithkousky
Joyce Samantha Ann Mustain
Courtney Leigh Rayborn
Krystal Ann Rockefeller
Kayla A. Tabolt
Grayce Alexander Bryant Ulrich
Castorland
Lillia Vitae Campeau
Sarah Nicole Goldthrite
Aliya Mae Gracey
Keerie Aleigha Lyndaker
Malana Maven Pominville
Kendra Lee Roggie
Christian Javier Ruiz-Bosch
Kameron Smith
Skyler Steiner
Andrew Wellington Walseman
Chaumont
Edward Eber Barton II
Abigail L. Docteur
Davi S. Harris
Shayla J. Kriigel
William Maitag
Trinity Lynn Molnar
Nicholas P. Phelan
Colt Whaley
Clayton
Jeremiah James Brown I
Daniel Joseph Cooke
Sarah Lilliana Corbett
Quinn Padraig Gaffney
Hannah Rae Knapp
Kody Lee Martin
Jack Benjamin Natali Jr.
Ashley Grace Rose
Croghan
Katelyn Adams
Ella Barker
Brayden Thomas Campeau
Haleigh Lynn Campeau
Andrew Joseph Finster
Isabel Gomez
Madeline Hylen
Rachel Lynn LaBrake
Hanna Lighthall
Alison M. MacCue
Brenna Mast
Emily Joy Mast
Ayden Moser
Morgan E. Moser
Carson Peters
Jedediah Zehr
Dexter
Kody Tyler Daly
Jonah S. Dunn
Lily Dupee
Andrew James Eichhorn
Rebecca M. Farrell
Devin Bennett Guerriero
Ashley Marie LaMarche
Justine Jane Moncada
Nathan E. Snow
Benjamin M. Wiley
Evans Mills
Jaraen Desmond Crockett
Ninette Ariella Fults
Sierra Michelle Hartley
Justin Wayne Lefebvre
Megan Rose Roome
Jeremy Titter
Alysha Grace Warren
Carrie Marie Yannarella
Fort Drum
Starr Uniquee Agraves
Bryon Allen Canty
Neasha Yikeshma Dixon
Michele Ann Giuseffi
Kam Khual Kim
Katherine Collins Kneram
Songyi Kwon
Connor Dean Nachbauer
Nicolly Meroto Saldanha
Nathaniel Lewis Steelman
Karsyn Hart Wells
Iesha Kadian Whyte
Glen Park
Benjamin DesJardins
Glenfield
Gregory Douglas Haggerty
Dublin Moore
Gouverneur
Alexia Ann Taylor
Kristin Elishia Whitmarsh
Henderson
Neva Bettinger
Alyssa Vivian Maria Nappi
Lacona
Abby Chen
Elizabeth Marie Glazier
LaFargeville
McKenna Autrey
Ashley Rose Clark
Olivia M. Cratsenberg
Lily Derouin
Samantha Irene Lewis
Matthew John Morin
Andrew Paul Morrison
Mitchell Timerman
Natalie Waterman
Lowville
Delaney Corinne Bergen
Brody Brown
Emma Rose Corbett
Samantha Jane Derycke
Marlee Ann Fowler
Allyson Grau
Drew Benjamin Ortlieb
Cole J. Reed
Tara Michelle Rheaume
Mariella Mae Sauer
Sawyer Schwendy
Megan R. Tiffany
Miriam Watkins
Maddy Wolff
Kaylee Jo Zehr
Alex William Zubrzycki
Taylor Rose Zubrzycki
Lyons Falls
Barbara Plato
Mannsville
Kaley Rose Wagner
Morristown
Jack Bailey Evans
Kassidy Sue Sullivan
Natural Bridge
Amira J. Robinson
Parish
Julianna Marie Bresha
Jessica Lee Thuai
Philadelphia
Kiah Delles
Delbert Foote
Randi Nicole Gallamore
Christopher Carl Jones
Juan Carlos Martinez Jr.
Sherri Terrell Pratt
Pierrepont Manor
Shalene Marie Whiting
Port Leyden
Amber Colleen Holland
Pulaski
Sarah Leanne Bush
Eileen Carnes
Maggie Eisel
Gabriel Stephen David Gauthier
Redwood
Olivia Adsit
Rebecca Paige Davis
Jack Gregory Ely
Kailee M. Knight
Megan Debra Monica
Adrian Lee Rathbun
Rensselaer Falls
Nicholas Calton
Rodman
Abagail P. Keeney
Cassandra Tamblin
Sackets Harbor
Kendell Bisbort
Jacob Donders
John Kenneth Ketcham
Catherine Lind
Amber Ann Mahon
Lauren Meirose
Alan Michael Wilson
Sandy Creek
Kolby Hunter Banach
Marissa Brennan
Emma Madeline Halsey
Maiya Madelynn Hathway
Theresa
Chase Brayden Carson
Emmanuel Shea Andres Garrick
Robert Gibbs
Christopher Michael Lowery
Three Mile Bay
Jenny Lynn Wendell
Turin
Sarah Schindler
Watertown
Morgan Brady
Maya J. Carroll
Emma Raeh Castillo
Kathleen C. Cheney
Maria Leigh Clement
Veronica Cox
Matthew K. Craig
Jocelynn R. Crider
Alexander Forsberg Curl
Madison Taylor Curry
Rayhan Davis
Adrian Delgado
Brennen Derouchie
Justin Lee Duffy
Donald Wayne Eacho
Kerry Marie Elliott
Nicole Rae Filkins
Joel Albert Fox Jr.
Abigail Michaela Gorrill
Kylie Rose Grant
Jolie Mai Hall
Brittany Marie Harris
Natalie Lynn Hunter
Robert L. Hunter
Samantha Francesca Hyer
Sadia Liset Jeffers
Sarah R. Kilburn
Taylor Marie LaClair
Laura Elizabeth Lagattuta
Nathan Zachary Larkin
Barbara Ann Lavancha
Raya Maitland
Samantha R. Malbouf
Alana Machado Marchetti
Alana Raven Mastin
Jacob Daniel McNulty
Nathan Leo McNulty
Julianna Mies
James Monaco
Hunter Andrew Moran
Emma Rose Morris
Jordana C. Mosely
Heather Lynn Oatridge
Emily S. Parker
Ashlyn Lacey Pastor
Olivia J. Perkins
Robert Taylor Pruitt III
Kallie Raso
Emma Rawson
Asia J. Rutherford
Paige Marguerite Schultz
Sandra Angelica Somers
Jasmine Malayna Thorpe
Madison L. Truesdell
Lani Tyler
Charles Edward Tyre III
Eleanor Guanlao Vitug
Ashlee Eva Ward
Natalie Wesseldine
Evan Widrick
Nolan Widrick
Bayleigh Anne Woodard
Wellesley Island
Joel Michael Conaway
Dean’s List
Adams
Elizabeth Lucille Hyman
Lindsey Mae Lockerbie
Michael Robert McLaughlin
Black River
Maria May MacAlister
Brownville
Macy G. Bird
Nathan Wayne Heller
Calcium
Angela Yun Thompson
Cape Vincent
Anthony Keith Brewer
Carthage
Aaron Michael Brodt
Evan James Castrina
Rebecca Marie Chavis
Christina Ann Chiasson
Aubrey Rochelle Porter
Chaumont
Leah Grace Goutremout
Matthew Joesph Kimball
Frederick Riley O’Brien
Jimmy Charles Swearinger
Clayton
James Alexander Casselman
Drew Fulmer
Nicholas James Gokey
Copenhagen
Andrew David Carroll
Alexandria Jade Marolf
Deferiet
Devin Thomas Parlati
Dexter
Jayemarie Anne Zimmer
Evans Mills
Fatmata Bah
Nina Louise Pope
Lillian D. Reape
Fort Drum
Shaun P. Bryant
Kelsi Aidan Hawksworth
Elizebeth Lynn Lowther
Sarah Nadine Macerelli
Amy D. Rittenhouse-Ramizi
Nicolly Meroto Saldanha
Kayla G. Winnemore
Hammond
Hailey Marie Cunningham
Henderson
Christine Marie Booth
Carla Ann Brown
Jordan A. Flagg
Heuvelton
Lindsey Jean Cougler-Bouchey
Lacona
Paige E. Sawyer
LaFargeville
Robert Hellings
Lowville
Somer Jean Burnham
Hunter Renee Finehout
Lucas Robert Graves
Joseph William Truax Jr.
Kathryn Margaret Tuttle
Malone
Mackenzie Ann Lane
Mannsville
Kaylee Melinda Goodnough
Cheyenne Tatika Hammond
Philadelphia
Brynn Elin Delaney
Payton Maybelle Smith
Molly P. Welch
Katrina Anise Marie Western
Port Leyden
Gavin John Biro
Redwood
Kyle Joseph Gionet
Richland
Mark Richard Shelmidine
Rodman
Stephanie Jean Nadelen
Russell
Alisha Rose Marschat
Theresa
William P. Bachop-Delosh
Cassandra Lyn Feeley
Watertown
Emily Nancy Alvarado
Stefan Jerome Andrews
Dana Marie Bernard
Alexia Ann Broyles
Joseph Donald Crossman Jr.
Sawyer J. Davis
Dawson Michael DeLine
Elijah Alexander Farrell
Madison Brynn Favret
Olivia Mary Gantt
Larry Raul Gutierrez II
Richard James Howland III
Hailey Rebekah Hunt
Tonia Marie Ives
Emma Marie King
Noah A. Lepper
Leah Anrose Pador Luce
Libby Anne Malcolm
Joseph William McNulty
Ethan Matthew Mustizer
Lyla Joelle Niedermaier
Santino Robert Perrone
Eric Hunter Sanders
Alexander William Vanbrocklin
Jayda Symone Walker
Kayla Rose Wilson
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