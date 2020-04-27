Paul V. Moore High School honor roll marking period two

Ames, Fiona Katherine; Armani, Emilia Louise; Auslander, Meadow Elaine; Bardoun, Lance David; Bardoun, Vincent John; Bellows, Sophia Francesca; Bergquist, Shane David; Bonk, Matthew Graham; Burian, Abby Lynn; Bush, Emma Grace; Chapman, Aidan Robert; Christensen, Carlie Fay; Coppola, Dante Mariano; Davis, Matthew Brian; Domachowske, Allison Noelle; Dunn, Lindsey Claire; Evans, Kadin Nicholas; Fullmer, MaKenna Faith; Geesaman, Madison Jean; Guzman, Veronica D.; Haley, Samantha Christine; Hodge, Lilly Grace; Holland, Alexander John; Hoyt, Nathan Richard; Hunt, Kamryn Faith; Johns, Patrick William; Kandt, Carley Alean; Kees, Katie Anne; Kelley, Jamielyn Louise; Kennedy, Isabelle Anne; Kernan, Elaina R.; Korolyuk, Avrora; Krohl, Kalie Elizabeth; Lacey, Cullen Patrick; Lamb, Sabrina Grace; Logsdon, Rosalie Virginia; Martin, Katherine Elisabeth; Matteson, Alexandria Elizabeth; McVeen, Samantha Rose; Miller, Tayler Jacqueline; Monica, Ella Rose; Moran, Samantha Nicole; Newton, Abigail Leigh; Ngumbi, Elizabeth Mumbe; Nickerson, Ashlee Lynn; Nolan, Frederick Gardner; Nystrom, Brandyn Scott; Orlando, Connor Roe; Paladino, Luciano; Paskell, Autum Faith; Passalaqua, Tia Bella; Porter, Logan Michael; Purdy, Jennifer Lynn; Raehm, Andrew Christopher; Reale, Jacob Anthony; Retajczyk, Priya; Roberts, Grace Elizabeth; Rumo, Kenzie J.; Russell, Benjamin Thomas; Saunders, Shaun Scott; Scilingo, Brandon Matthew; Seeburger, Antonia Marlene; Smolnik, Arianna Marie; Snyder, Alexis Makyla; Stalsonberg, Nina Lynn; Stevener, Thomas Aaron; Stevens, Matthew Hart; Sundet, Joshua Oren; Tarquinio, Kayla Marie; Tedd, Connor James; Tetrault, Audrey Lynn; Thornton, Melanie Brooke; Toleson, Maria Lynn; Tyler, Emma Jayne; Walker, Lilliana Genevieve; Waskiewicz, Kyle David; Wiss, Gretchen Grace; and Young, Robert Thomas.
Young, Samantha Nicole; Allen, William David; Barcomb, Keira Rose; Barker, Alexis Jane; Beardsley, Nicholas Fred; Bergquist, Aaron James; Biela, Marishka Marie; Blenn, Emily Kalinda; Bowman, Michael Jacob; Brady, Ashton James; Brissette IV, Paul John; Campbell, Nicholas Everett; Chapman, Bradyn M.; Cook, Samantha Lynn; Corcoran, Emily Margaret; Cornell, Olivia Ashley; Costello, Alyssa Grace; Croteau, Dominic J.; Currie, George Robert; D’Aoust, Allison Elizabeth; Doyle, Alayna Marie; Dunn, Riley Elizabeth; Emory, Allison Faith; Finke, Ethan James; Fiore, Brianna Elizabeth; Fleischmann Jr., Richard P.; Gipe, Lucas Joseph; Greene, Aidan Robert; Greene, Caleb Edward; Greene, Kiarra Ann; Henderson, Olivia Lynne; Kaufman, Daniel Stephen; Keenan, Jacob Michael; Kulakowski, Christopher Martin; LaCelle, Cailynn Brianne; Maciariello, Alexander Jeffrey; Maher, Sophie Jane; Manning, Hanna Elizabeth; McAllister, Kyle James; Meigel, Tyler Brian; Merkel, Logan Scott; Moody, Ethanael James Lee; Nowack, Abigail Grace; Paninski, Marisa Braelyn; Peck, Owen Dale; Perkins, Aaron James; Post, Elijah John Pownall, Cameron John; Reynolds, Elijah Gregory; Ribarovski, Breanna Vincenza; Richmond, Troy Christopher; Rogers, Aiden Matthew; Rumo, Kenson D.; Schwartz, Desiree Pauline; Schwartz, Makayla Anne; Shetler, Jonathon Jeffery; Shorney, Kayla Rhyan; Shultes, Joshua Daniel; Stringer, Noah James Henry; Tumbry, Matthew Thomas; VanMarter, Bradley Alan; Ward, Joseph Richard; Wheeler, Anna Grace; Wick, Preston Allen; Wines, Bailey Rose; Winks, Nicholas Michael; Yaromich, Zoryana; Young, Madysen Helene; and Zmudosky, Michaela Alexis.
Ackerman, Bradon Elsworth; Allen, Jayden Todd; Barnes, Emily Nicole; Bateson, Allison Elizabeth; Bellucci Jr., Paul James; Bray, Audrey E.; Brill, Evelyn Bailey; Chapman, Mackenzie Barone; Colacicco, Josie Jean; Colledge, Abigail Rose; Comstock, Jordan Marie; Concolino, Ashley Reese; Day, Abigail Isaac; Demaria, Julianna Margaret; Dempsey, Emma Elizabeth; Dolce, Ella Michelle; Dolce, Evelyn Marie; Ellis, Sadie Marie; Farley, Faith Taylor; Farrell, Kaitlin Makenzie; Fleischmann, Rosemary Judith; Foland, Lauren Gene; Forderkonz, Madeline Ann; Fox, Colby David; Grevelding, Jordan Nicole; Guernsey, Kathryn Renee; Gunther, Savannah Marie; Guzman, Julian G.; Harrell, Landon Christopher; Hayden, Riley Taylor; Heffron, Meghan Rose; Herrmann, Matthew Douglas; Heyden, Serena Rose; House, Gabrielle Renee’; Imbesi, Jasmin Olivia; Kane, Madelyn Rose; Kennedy, Michael John; Lacey, Caleb Michael; Landes, Analysa N.; Lederer, Carolyn Grace; MacDuff, Ainsley Mae; McCorry, Merissa Elyse; Messano, Dominick Michael; Mitchell, Megan Sue; Moody, Cole Robert; Moran, Danni Francine; Mulhauser, Kole Joseph; Murphy, Gavin Scott; O’Connell, Tess Noel; Overton, Carleigh Paige; Pandossi, Cadence Elizabeth; Panek, Rachel Catherine; Robinson, Lucas M.; Rupracht, Gabriel Raymond; Senf, Ryan Carter; Sherman, Isabella Julia; Smith, Logan M.; Sobotka, Garrett John; Stark, Abigayle Marilyn; Suchecki, Kevin James; Vieru, Emily Andreya; Vile, Jadalynn Diane; Waterbury, Olivia Irene; Watrous, Ryan Daniel; Wells, Gavin Martin; Wenham, Zabella Rose; Whewell, Olivia Grace; White, Cheyenne Elizabeth; Wolfe, Sage Ann Elizabeth; Wood, Jason Michael; and Yaromich, Lily.
Baker, Taylor John; Bellinger, Deanna Capri; Biela, Drucilla Lin; Bristol, Angelina Marie; Broadwell, Rylee Ann; Callahan, Meghan Elizabeth; Capstraw, CourtneyRae Robin; Cardenas, Alyssa Maria; Caskinette, Floyd Jessie James; Durant, Joshua David-Christian Fields, Skyler Alexis; Fleming, Tyler Robert; Galvagno Jr., Robert Francis; Glahn II, James Edward; Hamacher, Emily Nichole; Hanna, Shane A.; Kimpel, McKinnah Amber; Kinne, Jenna Hope; Lamb, Sophia Rose; Lee, Emma Kristine; Lisi, Olivia Grace; Lister, Colin Joseph; Longley, Tyler Allan; Mable, Allison Jean; McVeen, Olivia Nicole; Nicholas, Rayelle Jean; Nystrom, Jakob Michael; Obey, Daisy Jane; Panipinto, Dylan Anthony; Peterson, Alex Michael; Proud, Alexis Morgan; Rio, Maeve Abigail; Riznyk, Kodi Jean; Schad, Bryce Anthony; Schnauder, Jonathan Jacob; Stuart, Joel Richard; VanMarter, Domanic Aden; Vaughan, Aaron Patrick; Waldau, JohnCadin Weston; Walsh, Liam Sean; Webb, Jason Willson; Webber, Madison Autumn; Weed II, Brian Thomas; Widener, Paige Allyce; Winiarski, Brandon Magtoto; Wolf, Megan Elizabeth; and Wolf, Sarah Marie.
Ammann, Angelina Rose; Bardoun, Alyssa Maureen; Basile, Brianna Simone; Boettcher, Hannah Claire; Brown, Nicole Marie; Caputo, Haylee Jean; Carter, Lauren Marie Antoinette; Clarke, Jonathan Thomas; Colledge, Emily Elizabeth; DePasquale, Kathryn Leeann; Doane, Alyssa Julianne; Dwyer, Donovan Brady; Emmons, Emily Ann; Francisco, Trevor Ray; Garlic, Rianna Jean; Gasser, Jennifer Nicole; Gingrow, Jeffrey Curtis Christopher; Godici, Braden Dawson; Halliday, Zachary James; Havens, Hannah Elizabeth; Helms, Emma Elisabeth; Herrmann, Emma Rose; Himes, Alyssa Renee; Horning, Jacob Edward; Howe, Jillian Marie; Humphrey, Camryn Sandra; Insogna, Lauren M.; Jackson, Ian Joseph; Johnson, Hope Martina-Desiree; Karl, Nicholas Isaac; Keenan, Morgan Josephine; Keohane, Cora Hope; Kershner, Kevin Patrick; Kincaid, Elizabeth Irena; Klein, Logan Andrew; LaBuz, Elena Danielle LaVigne, Connor James; Lawton, Madyson Arya; Lee, Madison Elizabeth; Logsdon, Veronica Lela Faye; Lokay, Lisa Anne; Maciariello, Makaela Rose; Mann, Julia Kelley; Manning, Cali Lyn; May, Makaila Nicole; McAfee, Ryan Christopher; Metzger, Sarah Elizabeth; Meyers, Emma Roxanne; Meyers, Ethan Thomas; Moody, Ella Rose; Moran, Jenna Theresa; Neverette, Erin Elizabeth; Newton, Matthew James; Ngumbi, Benjamin Nguta; O’Hara, Breannan Elizabeth; Paladino, Vincent Joseph; Pappas, Shelby Marie; Perry Jr., Michael Robert; Potter, Nathan John Thiago; Race, Elora Jade; Reed, Emma Shea; Reichard, Emily Morgan; Remenicky, Griffin James Lake; Rhinehardt, Ethan Robert; Rice, Kennedy Anne; Richmond, Leo Joseph; Romano, Collin Michael; Ruzekowicz, Elena Theresa; Scheuer, Lauren Elizabeth; Schlueter, Emily Jean; Schumaker, Derek Timothy; Shaw, Ian Stewart; Shearer, Cheyanne Mackenzie; Shetler, Rachel Annaliese; Smith, Paige Ryan; Sobel, Maryann Lourdes; Sonnacchio, Meghan Ann; Stewart, Karina Nicole; Sweeting, Michael James; Syrell, Sara Elizabeth; Sywulski, Hannah Mae; Szuck, Ian Conrad; Thompson, Jacob Joseph; Thornton, Jocelyn Renee; Trout, Joshua Mikel; Wells, Ethan Richard; Westfall, Ethan Carter; White, Ayden James; Whitt, Bethanie Lisa Marie; Wines, Collin Jacob; Wolf, Ella Bree; Young, Cibrina Elizabeth; and Zakrzeski, Kamille Estelle.
Babcock, Madison Phyllis; Boughton, Nathan Wayne; Cesar-Walls, Isabella Chloe Claudia; Cook, Joseph Aydan; Cooney, Adam Thomas; Costello, Emilia Lee; Curry, Bradley David; Davis, Ethan Anthony; Davis, Madison Kelly; Eveleigh, Liam Michael; Everett, Joseph Michael; Fencil, Jeanna Rose-Marie; Gilmore, Emily M.; Goodnow, Montana Rose E.; Goppelt, Madison Elizabeth; Haberer, Marianne Elizabeth; Hamacher, Keirstyn Gail; Hastings, Kirstyn Leigh; Hoyt, Morgan Marie Belle; Hurley, Gillian Maeve; Hyndman, Jenna Elizabeth; Kisselstein, Jordyn Marie; Kringer, Caylee Nicole; Ladd, Richard Raymond; Leach, Taryn Catherine; Lyboult, Emilie Rose; Merrill, George Dominick; Moreau, Alexis Michaela; Naum, Caleb Asa; Nitzke, Paige Marie; Prosser, Josiah Zane; Rendino, Arissa Lianne; Rogers, Martin James Edward; Simmons, Gage Slater; Toleson, Noah George; West, Hailey Rose; and Wines, Olivia Nia Jade.
Ames, Claire Francesca; Ash, Evyn Lewis; Bedworth, Michelle Elizabeth; Belden, Terry Warren; Boyce, Cody Michael; Boyke, Dominick Paul; Brunner, Emily Elizabeth; Burtis, Alexander Wesley; Butler, Brian Lawrence; Campbell, Mitchell Lewis; Carpenter, Hannah; Cates, Jared Aaron; Cook, Joseph Anthony; Creamer, Max Douglas; Croft, Jared Nicholas; Cronin, Timothy Sean; Crosby, Travis Alan; Damhuis, Bo Yong; Dattler, Patrick Collin; Deisz, Brennah Shawn Rose; Demaria, Gabriella Marion; Domachowske, Madison Amaya; Domachowske, Michela Frances; Dougherty, Amelia Gordon; Dykeman, Ashlee Anne; Dykeman, Emilee Jean; Eiffe, Braden David; Ezman, Madison Jade; Fallows, Emilie Anne Gagnon; Farrell, Allison Kinsley; Ferrante, Peter Lawrence; Finke, Connor Anderson; Fiske, Bridget Nicole; Fiumano III, Joseph Anthony; Foland, Morgan Marion; Forderkonz, Allison Marie; Foster, Logan Thomas; Franke, Darien Alexander; Galarneau, Kylee Renee; Garrow, Sara Helene; Georges, Jessica Lynn; Giblin, Timothy James; Gipe, Carlissa Morgan; Grenga, Alison Elizabeth; Grevelding, Zachary Mitchell; Guernsey, Jordan Marie; Harrell, Alyssa Faye; Haywood, Kody; Haywood, Michael Aaron; Heath, Isabella M.; Hunter, Connor Price; Huveldt, Jamie Elizabeth; Isereau, Allyson Lydia; Isereau, Kaylie Jean; Johns, Harrison Bradley; Jones, Katelynn Marie; Kemp, Daniel Ryan; Klein, Jeffrey James; Knoke, Louisa; LaCelle, Emma Elizabeth; Landes, Mackenzie M.; LeBlond, Kelsey Elizabeth; Lozano, Jared Gonzalo; Mandell, Melina Elizabeth; McMullen, Shannon Ellen; Moeller, Alexandria Mae; Monica, William Henry; Moorhead, Kelsey Joanne; Moran, Gabrielle Renee; Moses, Anthony Southerland; Neddo, Jasmine Amelia; Nowack, Courtney Faith; Obrist, Isaac Irving; Obrist, Maxwell John; Palmo, Zachary Erich; Peck, Camron James; Perechov, Emily Anne; Perkins, Alexis Rose; Peters, Gabriel Groman; Queior, Dimitri Mikal; Rice, Michaela Sydney; Roberts, Alexander Charles; Ryfun, Gracie Kaite; Schueler, Sebastian Robin; Smith, Alexis L.; Solomon, Taylor Danielle; Stadelmann, Dyllan Nicholas; Stark, Kalista Rose; Stringer, Rachael; Sundet, Cayley Anne; Thompson, Devin Erayne; Turtura, Delaney Louise Channing; Vantassel-Moffett, Jimi Bones; VanToledo, Charlotte; Varrenti, Zachary Francesco; Wade, Haylee Donna; Warden, Braxton Andrew; Wells, Jarrett David; Wells, Makenzie Jo; Willis, Hannah Beverly; Wiseth, Iliana Marie; and Worley, Nevaeh M.
Accordino, Cole Steven; Barker, Zackery Paul; Barnhart, Brevyn Michael; Bowles, Anthony T.; Boyko, Claudia Lily; Brown, Jacob Ryan; Bullock, Nicholas Robert; Butts, Damian Anthony; Butts, Sierra Ashley; Capstraw, Lukas Gerald; Carter II, Corey; Collins, Elizabeth Ann; Countryman, Jenna Eve; Currie, Alexander Oscar; Davis, Jonathan Michael; DeYear, Tori Elizabeth; Epolito, Anthony Vincent; Fisher, Taylor Jean; Forte, Aaron Anthony; Fortino, Darrick Daniel; Fredenburg, Katelyn Joyce; Frei, Jasper Dietmar Karl Kurt; Geesaman, Isaac Christopher; Ginn, Collin Richard; Gloude, Gabrielle Elizabeth; Gollinger, Kaden William; Harmer, Lexys Marie; Hayes, Skyler Rose; Heitmann, Nicholas George; Jessie, Tyler Mathew; Keys, Dylan David; Kimpel, Angelina Paige; Kulakowski, Brandon John; LaClair, Emily Rose; Lamb, Samantha Jay; Martin, Jack Hall; McAllister, Ryan Francis; Padgett, Kolbe Michael; Parrotta, John Marshall; Quig, Alexander Christopher; Rothrum, Kirk Chester; Rupracht, Peyton William; Rupracht, Zachary Michael; Speller, Georgia Marie; Sterzel, Samuel Gordon; Stevens, Benjamin Daniel; Thompson, Cody John; Tunis, Anna Catherine; Volpi, Bernard W.; Walton, Adam Joseph; Webb, Patrick Joseph; Woods, Corey Micheal; Wurster, Alex M.; and Young, Tyler Gene.
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