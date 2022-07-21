SOUTH LEWIS — South Lewis Central School has announced its fourth quarter honor and high honor rolls for the 2021-2022 school year.
High Honor Roll
Grade 5:
Lana Aganier, Bentley Bush, Amelia Dolan, Camry Domagala, Carter Hastwell, Addison Highers, Lewis Holland, Steven Ingersoll, Riley Johnson, Jaden Kirk, Chase Kraeger, Cole Krywosa, Grace Middleton, Addyson Norton, Logan Pearson, Lily Phelps, McKenna Simpson, Gracie Sinclair, Joel Stangel, Lilian Warcup, Kevin Weiler and Jaelyn Wilkinson
Grade 6:
Caleb Axtell, Coleton Battles, Kal Cihocki, Kyra Dafoe, Hailey Dickinson, Carter Finster, Kendyle Gates-Millard, Brayden Gigliotti, Lucas Guillaume, Arayna LeVan, Natilie Liscum, Madison McCall, Riley Monks, Aiden Mooney, Abby Schneider, Leah Schneider, Juliana Stangel, Felicity Szucs, Emilee Tucker, Liberty Vogt, Olivia White and Shawn Woop
Grade 7:
Lili Cihocki, Daniel Ingersoll, Kailyn Markham and Dawson Millard
Grade 8:
Christian Barriger, Shelby Becraft, Natalee Billhardt, Jenna Bourgeois, Addison Burger, David Gallogly Jr., Katelyn Gigliotti, Paige Hawk, Shay Koor, Chloe Kraeger, Matison Lyndaker, Jackson McCall, Hudson Plato, Calvin Reid and Lana Whalen
GRADE 9:
GracieLynn Black, Hunter Burrows, Alexis Egnew, MacCoy Maciejko, Elizabeth Marriott and Jaden Morczek
GRADE 10:
Grace Bailey, Brynn Bernard, Quenten Brown, Jakob Exford, Isaac Gibson, Aleigha Hill, Mallory Kraeger, Mariah Kulpa, Mariah LaFountain, Kyle Lawrence, Liadan McAleese, Annabelle Morley, Summer Valis, Marlaina Warcup and Conner Whalen
GRADE 11:
Alyssa Callaghan, Mitchell Domagala, Carson Dosztan, Andrew Higby, Brooke Kenyon, Aidan McGuire, Heidi Metzler, Olivia Millard, Dublin Moore, Kendall Nemeth, Barbara Plato, Emma Reid, Madison Rookey, Sarah Schindler, Ashley Wright, Carin Young, and Mason Youngs
GRADE 12:
Lexi Bernard, Ayiana Cummings, Elanie Foster, Trinity Hoffert, Matthew Hoskins, Alexyn Hunkins, Parker Kristoff, Kylie McCauley, Keaton Nagy, Piper Pekarchik, Sarah Roser, Emily Stinebrickner, Jacob Worden and Emily Wright
HONOR ROLL
Grade 5:
Cameron Becraft, Michael Becraft, Ethan Beyer, Payten Bresett, Carson Brown, Juniper Craft, Gabryle Dailey, Dani Eagan, Aaron Galarneau, Abbigail Golden, Alexander Hammond, Emily Harper, Partick Herlihy Jr, Gage Kenyon, Collin Lewis, KaraLynn Lord, Brady Maciejko, Caleb Markham, Tailyn McIntyre, Savannah McNeil, Nadia Myrtil, Avarie Norton, Greyson Nuffer, Damien Raymond, Teanna Weiler, Brycen Widrick and Cayden Williams
Grade 6:
Daniel Bailey, Samuel Bailey, Sophia Boyle, Carlan Brigham, Matteo Brinkerhoff, Dristin Coe, Robert Covey, Aerilyn Dafoe, Lawrencee Dailey, Ian Farr, Kierra Holland, Blake Kraeger, Adrianna McCauley, Sarah McRae, Collin Mooney, Brayden Myers, ChristyLee Parry, Arianna Richards, Caleb Sage, Tristan Scouten, Hadassah Siegrist, Oliviana Simonds, Cadence Stanford, Tinley Sullivan, Jack Teal, Dominic Woolwine and Karrlee Wright
Grade 7:
Carter Bourgeois, Megan Ebersol, Ana Garcia, Asley Garcia-Lucas, Lindsie Knoblauch, Madisyn McConnell, Paiton Norton, Aubrey Ossont, Draven Parry, Gracie Planck, Gabrielle Salmon, Grace Smith, Abby Sweredoski, Trinity Valis and Caylee Young
Grade 8:
Morgan Billhardt, Lily Dailey, Rachel Dolan, James Ford, Tasia Glaze, Abigail Greene, Varick LeVan, Laurel Maciejko, Brody Marino, Keira McRae, Alayna Mooney, Maddox Morrison, Blake Petrus, Annabelle Platt, Landon Sage, Trenton Satterly, Arianna Sullivan, Allie Teal and Trevor Wright
GRADE 9:
Kiera Carman, Wyntre Craft, Preston Lee, Lydia Phelps, George Sinclair and Lucas Smith.
GRADE 10:
Mason Brown, Jade Dolan, Alexis Geary, Megan Klossner, Gabrielle Kulpa, Carson Molnar, Marina Munn, Madison Rhubart, Emily Scott and Wyatt Staring.
GRADE 11:
Aiden Billhardt, Olivia Brown, Skye Everson, Gabreille Gardner, Alecia Horn, Emmalie Kenyon, Alexis Kraeger, Clayton Kraeger, Abigail Litts, Drew Maurer, Sara Shaw and Lanelle Vile.
GRADE 12:
Samantha Biro, Ryan Brown, Danny Congden Jr, Gabriella Earl, Jayden Ford, Owen Highers, Emmalee Marks, Wyatt McCauley, Jada Pominville, Shaylagh Randall, Savanah Santamour, Julia Shue, Allison Spink, Cody Ward and Dillon Wright
MERIT ROLL
Grade 5:
Aubree Babcock, Brooke Baslow, Adrianna Call, Joseph Cihocki, Brent Farr, Jackson Holloway, Joseph Kraeger III, Jaycee Murphy, Elyzabeth Narbone and Mari Tucker
Grade 6:
Piper Amacher, Glenda Bruce, Maverick Maciejko, Annabelle McBroom, Anna Millard, Alecia Morczek, Destynie Nellenbach, Raelynn Rogers and Thor Slavic
Grade 7:
Mason Arthur, Brady Belmont, Gunner Galarneau, Lilly Higby, Marissa Kraeger, Isabella Meyer, Macey Potter, Koby Reed, Reeghan Weiler and Jayden Zuccaro
Grade 8:
Xavier Gibson, Gauge Hartley, Brady Marino, Madison Murray, Maximus Seller and Thomas Spann
GRADE 9:
Angelia Carpenter, Zhayden Cummings, Evelyn Farese, Aiden Maciejko, Shaun McManus, Haley Poore and Anthony Preston
GRADE 10:
Camryn Battles, Mallory Bush, Shannon Jackson, Matthew Marks, Kayden McIntyre, Marcos Myers and Catherine Stanford
GRADE 11:
Warren Covey, Landon Dolan, Monica Romero-Gomez, Leah Greene, Isabella Kalitzke, Violet Klossner, Makena McDougall, Adam Mear, Ella Sherman and Roger Williams II.
GRADE 12: Zachary Dolan, Garrett Dosztan, Morgan Kogut, Allison Mooney, Dennis Morrison, Carl Sherman and Hailey Williamson
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.