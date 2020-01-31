North country students on dean’s list at Jefferson Community College
The following students from Northern New York were named to the dean’s list for the fall semester at Jefferson Community College, Watertown.
Adams
Michelle Lourdes Kellar
John David Kellogg
Hannah Marie Mason
Christopher Scott Nohle
Cassie Louise Ziegler
Adams Center
Monica Leigh Abbate
Madison Coffin
Cassandra M. Grandjean
Caleb James Harris
Jacob D. Hess
Alexandria Bay
Michelle Nicole Newberry
Norileen Receipt
Christina Michelle Robinson
Katie Jane Ryan
Emilie M. Walti
Antwerp
William Kennith Moore III
McKenzie Lynn Whitmore
Beaver Falls
Cierra Jane Dicob
Black River
Savanna Mia Baker
Hannah Ruby Bertram
Latrisha Vivian Farrell
Kourtney Monique Brenda Gaston
Boonville
Cali Ann McConnell
Brier Hill
Alyson Britney Crosby
Brownville
Zachary Ford Barker
Matthew James McManaman
Kyle Robert Nichols
Calcium
Marisa Clair Domeyer
Marissia Kierra Williams-Shinaba
Cape Vincent
Seth A. Ennis
Wyatt Michael Martin
Carthage
Matthew W Abbott
Jessica Bailey
Daniel Aaron Davis
Hallie Elizabeth Davis
Jessica Ann Harris
Sonne Elise Ortiz
Jaymee Lee Reynolds
Sara Ann Scoville
Nichole Lynn Sweeny
Citlalli Toledo
Madison Leigh Wilson
Castorland
Taylor Rebecca Paul
Clayton
Casey George Oryan Haughton
Amanda Lynn Matthews
Hannah Peabody
Madison Shammas
Constableville
Lydia Ellen Metzler
Kambree Louise Wilcox
Copenhagen
Matthew Paul Breyette
Alexandra Nicole Greene
Aaron Liam Tan-Alberto
Eryn Nicole Terry
Croghan
Bridget Ann Turck
Alexander Joseph Zehr
Depauville
Aaron Daniel Stevens
Dexter
Leylani M. Bastardo
Julia Christine Gilfillan
Evan Young Klindt
Patrick James Koelmel
Mackenzie Anne Rust
Julia Nichole Salaun
Tyler Benjamin Scordo
Ellisburg
Madison Leigh Gordinier
Evans Mills
Khyeshia Burrell
Leah Marie Edwards
Kimberly Suzanne Fortenberry
Nicholas O. Perkins
Nadiuska Blamir Ramos
Nicholas M. Robinson
Alondra Sophia Ruiz
Viviana Marcel Ruiz
Kyle Edward Shenk
Nadra Latoya Whyte-Robinson
Fort Drum
Jayde Elizabeth Dennis
Dennis Markel Gordon
Bayleigh Elizabeth Hall
Kaylee Natale
Timeka Roshawn Parison
Kathy Schneider
Armina Shirvani
Karl Montgomery Sieberns
Anthony John Zarbo Jr.
Glen Park
Victoria Alexandra Mackey
Glenfield
Brooke Catherine Everson
Gouverneur
Ryan Scott Hyneman
James T. Liscum
Diane Marie Toppin
Great Bend
Alexandra Rosalynn Steele
Greig
Sierra Lynn Nuffer
Hammond
Spencer William Pease
Leah Marie White
Harrisville
Leigha Ann LaParr
Henderson
Jordan A. Flagg
Heuvelton
Jack Daniel Lake
LaFargeville
Jennifer Lynn Barton
Salin Nicole Davis
Macey Margaret Delosh
Brittany Michelle Durand
Sarah Mary Johnson
Mellisa Mana Russell
Ty Charles VanAlstyne
Lorraine
Laurie Ann Longmore
Lowville
Jacob R. Graves
Kiersten Rebecca Hancock
Andrew James Kirkwood
Isaiah A. Matteson
Sean Ryan McCann
Valerie G. Miller
Brett William Tiffany
Bailey Joyce Zicari
Lyons Falls
Amanda Lynn Denslow
Katherine Renee Olmstead
Mannsville
Autumn Nicole Harris
Martinsburg
Marissa Lyn Forney
Shane Anthony Gladle
Natural Bridge
Terry Lewis Fisher
Ogdensburg
Jaylene May Dawley
Orwell
Margaret Ellen Blodgett
Philadelphia
Joshua Seth Koekenberg
Amanda Nicole Mullins
Pierrepont Manor
Anna Eileen Charlebois
Pulaski
Kierstyn Ann Glazier
Richland
Christina Anne Burns
Rodman
Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose
Sackets Harbor
Collin Joseph Cring
John Milton Dintelmann
Alison Mae Larkin
Sandy Creek
Jadyn Gabriele Mullin
Jordyn Rachele Mullin
Kennedy Sullivan
Theresa
Cassidy J. Daily
Kristin Anne Eggleston
Nicholas Patrick Goldsmith
Miranda Dawn Schell
Watertown
Ian Trevor Alexander
Jeremy Michael Bombardier
Brandon Nathaniel Bosveld
Richard Allen Bourne
Lucinda Maria Branch
Azarias Donald Broomfield
Nicholas Allen Chapman
Jason Daniel Clacks Jr.
Stephen Clemons
Whitney Dawn Cockrill
Eric Steven Coe
Chelsea Nicole Coss
Brandon L. Culp
Patricia Dawn Dorr
Skylar Doyle
Nicholas Joseph Drouse
Bobby L. Dudley
Payton Olivea Elmer
Courtney Deleah Farr
Ethan Patrick Fiorentino
Andrea Lynn Frender
Sean Michael Gildea
Nathaniel Robert Greene
Roy Charles Guilder Jr.
Alexis Haley
Ashlei Elizabeth Hamilton
Erika Ann Hedger
Jenna Jae Hibbard
Kayla Melina Hicks
Darrius Mikal Houston
Dylan M. Hudon
Joshua David Hunt
Trevor Michael Jones
Kasandra Leahanna Keene
Faith A. Kirch
Mason D. Knapp
Samantha Mae Lawrence
Emmett Geronimo Marin
Kelly D. Martin
Andrea Marie Martinez Garcia
Autumn Noelle McAllister
Mikayla Nicole McCarty
Brian Mee
John Paul Millard
Christian Lewis Montana
Curtis Lamont Mosely
Alexandra Kelly Mott
Jahna Casey Mott
Sheena Ann Munoz
Samuel Travis Payne
Mariah Kyri Plunkett
Nola Tyne Pominville
Eduardo Ramos
Leah Nicole Rink
Sarah Elizabeth Roy
Jordynn ElizabethAshle Ruiz
Jackie Saint-Fleur
Jasmine Sheree Saint-Val
Katie Colleen Shaw
Kelly A. Shelton
Brianna Kaden-Amree Sibley
Elizabeth A Smith
Taniamarcina Sharonella Smith
Sara J. Snide
Kaitlynn Marie Stevens
Paige Elizabeth Stevens
Cameron Thomas Strock
Abigail Lee Sullivan
Randi Thames
Spencer Ryan Tibbles
Mallory Elise Walker
Sarah Elizabeth Wallace
Clarrisa Warrington
Joshua Aaron West
Marissa Anna Williams
Jenna Melissa Wilson
Kesia Wilson
Kylie Rayann Wood
Madison Yott
Rebecca Young
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