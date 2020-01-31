North country students on dean’s list at Jefferson Community College

The following students from Northern New York were named to the dean’s list for the fall semester at Jefferson Community College, Watertown.

Adams

Michelle Lourdes Kellar

John David Kellogg

Hannah Marie Mason

Christopher Scott Nohle

Cassie Louise Ziegler

Adams Center

Monica Leigh Abbate

Madison Coffin

Cassandra M. Grandjean

Caleb James Harris

Jacob D. Hess

Alexandria Bay

Michelle Nicole Newberry

Norileen Receipt

Christina Michelle Robinson

Katie Jane Ryan

Emilie M. Walti

Antwerp

William Kennith Moore III

McKenzie Lynn Whitmore

Beaver Falls

Cierra Jane Dicob

Black River

Savanna Mia Baker

Hannah Ruby Bertram

Latrisha Vivian Farrell

Kourtney Monique Brenda Gaston

Boonville

Cali Ann McConnell

Brier Hill

Alyson Britney Crosby

Brownville

Zachary Ford Barker

Matthew James McManaman

Kyle Robert Nichols

Calcium

Marisa Clair Domeyer

Marissia Kierra Williams-Shinaba

Cape Vincent

Seth A. Ennis

Wyatt Michael Martin

Carthage

Matthew W Abbott

Jessica Bailey

Daniel Aaron Davis

Hallie Elizabeth Davis

Jessica Ann Harris

Sonne Elise Ortiz

Jaymee Lee Reynolds

Sara Ann Scoville

Nichole Lynn Sweeny

Citlalli Toledo

Madison Leigh Wilson

Castorland

Taylor Rebecca Paul

Clayton

Casey George Oryan Haughton

Amanda Lynn Matthews

Hannah Peabody

Madison Shammas

Constableville

Lydia Ellen Metzler

Kambree Louise Wilcox

Copenhagen

Matthew Paul Breyette

Alexandra Nicole Greene

Aaron Liam Tan-Alberto

Eryn Nicole Terry

Croghan

Bridget Ann Turck

Alexander Joseph Zehr

Depauville

Aaron Daniel Stevens

Dexter

Leylani M. Bastardo

Julia Christine Gilfillan

Evan Young Klindt

Patrick James Koelmel

Mackenzie Anne Rust

Julia Nichole Salaun

Tyler Benjamin Scordo

Ellisburg

Madison Leigh Gordinier

Evans Mills

Khyeshia Burrell

Leah Marie Edwards

Kimberly Suzanne Fortenberry

Nicholas O. Perkins

Nadiuska Blamir Ramos

Nicholas M. Robinson

Alondra Sophia Ruiz

Viviana Marcel Ruiz

Kyle Edward Shenk

Nadra Latoya Whyte-Robinson

Fort Drum

Jayde Elizabeth Dennis

Dennis Markel Gordon

Bayleigh Elizabeth Hall

Kaylee Natale

Timeka Roshawn Parison

Kathy Schneider

Armina Shirvani

Karl Montgomery Sieberns

Anthony John Zarbo Jr.

Glen Park

Victoria Alexandra Mackey

Glenfield

Brooke Catherine Everson

Gouverneur

Ryan Scott Hyneman

James T. Liscum

Diane Marie Toppin

Great Bend

Alexandra Rosalynn Steele

Greig

Sierra Lynn Nuffer

Hammond

Spencer William Pease

Leah Marie White

Harrisville

Leigha Ann LaParr

Henderson

Jordan A. Flagg

Heuvelton

Jack Daniel Lake

LaFargeville

Jennifer Lynn Barton

Salin Nicole Davis

Macey Margaret Delosh

Brittany Michelle Durand

Sarah Mary Johnson

Mellisa Mana Russell

Ty Charles VanAlstyne

Lorraine

Laurie Ann Longmore

Lowville

Jacob R. Graves

Kiersten Rebecca Hancock

Andrew James Kirkwood

Isaiah A. Matteson

Sean Ryan McCann

Valerie G. Miller

Brett William Tiffany

Bailey Joyce Zicari

Lyons Falls

Amanda Lynn Denslow

Katherine Renee Olmstead

Mannsville

Autumn Nicole Harris

Martinsburg

Marissa Lyn Forney

Shane Anthony Gladle

Natural Bridge

Terry Lewis Fisher

Ogdensburg

Jaylene May Dawley

Orwell

Margaret Ellen Blodgett

Philadelphia

Joshua Seth Koekenberg

Amanda Nicole Mullins

Pierrepont Manor

Anna Eileen Charlebois

Pulaski

Kierstyn Ann Glazier

Richland

Christina Anne Burns

Rodman

Caitlin Ann-Sherrier Grove-Rose

Sackets Harbor

Collin Joseph Cring

John Milton Dintelmann

Alison Mae Larkin

Sandy Creek

Jadyn Gabriele Mullin

Jordyn Rachele Mullin

Kennedy Sullivan

Theresa

Cassidy J. Daily

Kristin Anne Eggleston

Nicholas Patrick Goldsmith

Miranda Dawn Schell

Watertown

Ian Trevor Alexander

Jeremy Michael Bombardier

Brandon Nathaniel Bosveld

Richard Allen Bourne

Lucinda Maria Branch

Azarias Donald Broomfield

Nicholas Allen Chapman

Jason Daniel Clacks Jr.

Stephen Clemons

Whitney Dawn Cockrill

Eric Steven Coe

Chelsea Nicole Coss

Brandon L. Culp

Patricia Dawn Dorr

Skylar Doyle

Nicholas Joseph Drouse

Bobby L. Dudley

Payton Olivea Elmer

Courtney Deleah Farr

Ethan Patrick Fiorentino

Andrea Lynn Frender

Sean Michael Gildea

Nathaniel Robert Greene

Roy Charles Guilder Jr.

Alexis Haley

Ashlei Elizabeth Hamilton

Erika Ann Hedger

Jenna Jae Hibbard

Kayla Melina Hicks

Darrius Mikal Houston

Dylan M. Hudon

Joshua David Hunt

Trevor Michael Jones

Kasandra Leahanna Keene

Faith A. Kirch

Mason D. Knapp

Samantha Mae Lawrence

Emmett Geronimo Marin

Kelly D. Martin

Andrea Marie Martinez Garcia

Autumn Noelle McAllister

Mikayla Nicole McCarty

Brian Mee

John Paul Millard

Christian Lewis Montana

Curtis Lamont Mosely

Alexandra Kelly Mott

Jahna Casey Mott

Sheena Ann Munoz

Samuel Travis Payne

Mariah Kyri Plunkett

Nola Tyne Pominville

Eduardo Ramos

Leah Nicole Rink

Sarah Elizabeth Roy

Jordynn ElizabethAshle Ruiz

Jackie Saint-Fleur

Jasmine Sheree Saint-Val

Katie Colleen Shaw

Kelly A. Shelton

Brianna Kaden-Amree Sibley

Elizabeth A Smith

Taniamarcina Sharonella Smith

Sara J. Snide

Kaitlynn Marie Stevens

Paige Elizabeth Stevens

Cameron Thomas Strock

Abigail Lee Sullivan

Randi Thames

Spencer Ryan Tibbles

Mallory Elise Walker

Sarah Elizabeth Wallace

Clarrisa Warrington

Joshua Aaron West

Marissa Anna Williams

Jenna Melissa Wilson

Kesia Wilson

Kylie Rayann Wood

Madison Yott

Rebecca Young

Johnson Newspapers 7.1

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