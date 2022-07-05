NNY students on honors lists at JCC

Adams

Connie Lynn Powis

Adams Center

Abigail Flint

Alexandria Bay

Hallie Jean Bain

Anthony Rocco Maner

Kaela Margaret Mellowship

Antwerp

Caitlynn Morgan Cunningham

Kayleigh Anne Ronas

Black River

Nadia Katherine Garcia Martinez

Brownville

Kylie Rose Grant

Zachary David Premo

William Earl Sale

Carthage

Sean Patrick Benton

Shannon Marie Delair

Ezra Matthew Hamilton

Franklin Hilton III

Dillon Cash Keruskie I

Breanna Kristine O’Connor

Emily Elizabeth Ortiz

Kylie S. Thomas

Castorland

Lillia Vitae Campeau

Paige Ashlynn Kloster

Eva M. St. Croix

Chaumont

Edward Eber Barton II

Christian John Heyl

Clayton

Kaleb M. Briles

Lily Marie Locke

Natalie Nicole Wetterhahn

Copenhagen

Cameron Christopher Gray

Morgan Smith

Dexter

Lorri Ann Evans

Ashley Marie LaMarche

Luke Albert Romano

Evans Mills

Ninette Ariella Fults

Aiden Michael Henion

Hallie Toplikar

Felts Mills

Haeley Jayde Austin

Fort Drum

Bradley Adam Alair

Ashley Patricia Hamilton

Yokairy Maria Taveras Garcia

Gouverneur

Jessica Grace Bice

RaeChelle Elise Davis

Henderson

James Canzonier

Lowville

Vanessa Louise Katosh

Joseph William Truax Jr.

Mannsville

Kaley Rose Wagner

Philadelphia

Shane Adam Peterson

Katrina Anise Marie Western

Pulaski

Gabriel Stephen David Gauthier

Rensselaer Falls

Nicholas Calton

Rodman

Cassandra Tamblin

Sackets Harbor

Marcus Timothy Deierlein

Jonathan Edwards Fanella

Benton Presley Gill

Mikayla Hupko

Theresa

Chase Brayden Carson

Mikayla A. Estrada

Watertown

Malachi R. Adkins

Tyler Albro

Amy Canales

Justyce Jerimiah Countryman

Caleb Daniel Crossman

Erica Marie Escandon

Rebekah Lynne Tiffany Hare

Megan Charlotte Hart

Kristen Marie Hosmer

Mackenzie Paige Howard

Tonia Marie Ives

Emma Marie King

Brianna Gabriella Laube

Braedyn Joseph Locke

Jacob Daniel McNulty

Julianna Mies

Leanna Mai Money

Emma Rose Morris

Jordana C. Mosely

Eric William Perez

Brenden S. Persing

Benjamin Rathbun

Elizabeth Michelle Rodriguez

Michael Stephen Shephard

Michael Andrew Skinnieri

Chloe Marie Snell

Andrew Sullivan

Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh

Alexander William Vanbrocklin

Kimberly Jayne Vaughn

Jerry Joseph Wiley

Bayleigh Anne Woodard

Wellesley Island

Joel Michael Conaway

Dean’s List

Adams

Kaleigha Marie Berie

Christine Marie Booth

Taylor Marie Scoville

Adams Center

Katelyn Nicole Burnham

Emily Joan Widrick

Carthage

Evan James Castrina

Clayton

Noah Flack

Eli Robert Hall

Paige Elizabeth Lingenfelter

Copenhagen

Sandra Kay Lattner

Lukas Shawn Michael Slate

Sara Christine Sprowell

Ashley Nicole Young

Croghan

Rachel Kristina Gould

Depauville

Aaron Daniel Stevens

Dexter

Kailin Rose McManaman

Evans Mills

Angela M. Bennett

Christopher Shan Henning

Logan N. Morris

Jazmine Marie Pascual-Castro

Tennysha Perdomo-Beltre

Megan Rose Roome

Michael James Trost

Felts Mills

Christopher S. Fuller

Fort Drum

Richard B. Clark

Royal Caleb Latham

Glen Park

Benjamin DesJardins

Gouverneur

Cooper Ayen

Heuvelton

Emily Ann Farrand

Lorraine

Brian A. Soules

Lowville

Cody R. Capron

Pulaski

Sarah Leanne Bush

Theresa

Sawyer Jackson Bruce

Turin

Izabelle Kathryn Liendecker

Watertown

Nichole Lynn Bouck

Taylor Brooke Carey

Justin David Childers

Steven Edmond Chorma

Gianna Marie Donahue

Hailey Rebekah Hunt

Kassidy Marina Hunt

Robert L. Hunter

Luke Paul Lagattuta

Brianna Nicole Magana

Libby Anne Malcolm

Alyssa Nicole Martin

Joseph William McNulty

Makayla Lailyn Sibley

Deserie Van Note

Nicoles Michael Van Note

Jordan Everett Wylie

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