NNY students on president’s list at JCC

The following students from Northern New York were named to the president’s list for the spring semester at Jefferson Community College, Watertown.

Adams

Melissa Marie Aubin

Abraham D. Brooks

Morgan Elizabeth Buchanan

Katelynn M. Burger

Erica Marie Eichner

Nicholas Christopher Henry

Amelia Mae Lyon

Maria Rosalia Picchianti

Connie Lynn Powis

Emma Purvis

Bailey Snyder

Brian A. Soules

Claire K. Tucker

Stewart Morris Wells

Adams Center

Hanna May Ambrose

Edna Rene Banjoko

Katelyn Nicole Burnham

Megan Burnham

Kaylee M. Clark

Jamie Lynne Clemons

Blake Edgar

Abigail Flint

Jennaca K. McGill

Madison Anne Neukirch

Olivia Gwen Patterson

Crystal Dawn Rivers

Alexandria Bay

Elizabeth Costello

Susie Q Ann Erck

Lorraine C. McCauley

Dylan O’Connor

Stephen Charles Penny Jr.

Claudia Jalaine Stone

Lorna Ann Zvingilas

Antwerp

Cassidy Cook

Kayleigh Anne Ronas

Beaver Falls

Hope Marie McIntosh

Belleville

Luke Edwin Corron

Karrigan Rose Riordan

Hollace J. Stevens

Black River

Jonathan Edward Gaines

Cynthia Marie Hamilton

Samantha Massey

Samantha Rose Thornthwaite

Boonville

Matthew Richard Liddiard

Brownville

Jenna Lynne Buzyniski

Jared Heath

Mallory Rose Marks

Matthew James McManaman

Calcium

Jacob Matthew Biggs Bier

Kyle M. Maine

Cape Vincent

McCade Christian Docteur

Michael James Dudek

Ashlyn Leigh Eyles

Kenna Deann Renda

Emma Turcotte

Kassandra Lynn Votra

Carthage

Kathrine Nadine Abling-Vecchetti

Kadince Bach

Emily Madison Gardner

Sanaa Gordon

Janice M. Gravely

Hannah Marie Hoffman

Robert David Ieppert

Carter Kempney

Arik Forrest Marino

Kaila M. McClelland

Leanna Mai Money

Ty A. Paddock

Nevaeh Alexia Pearson-Lemuel

Cody Michael Phalen

Brandi Riggons

Jesus Alberto Rivera

Roxanne Lee Sheltray

Rebecca M. Steiner

Bryce Trudeau

Garrett M. Tufo

Grayce Ulrich

Castorland

Ariana Grace Beller

Lillia Vitae Campeau

Eva M. St. Croix

Courtney Nicole Terry

Janelle Marie Valentine

Chaumont

Kody Lee Beach

Jacob Francis Bombard

Davi S. Harris

Karyssa Parker

Bronislava Ivanovna Yankovski

Clayton

Kelsy A. Dennie

Clayton Crary Hall

Behare Hasanramaj

Lily Marie Locke

Jillesa Gail Morrow

Quinlyn L. Ormsby

Michael Stephen Shephard

Alexa Haley Solar

Natalie Nicole Wetterhahn

Patricia Marie Wetterhahn

Copenhagen

Evyn Ash

Cameron Christopher Gray

Kanoelani Paredes

Ashley Nicole Young

Croghan

Rachel Kristina Gould

Shae M. Marriott

Noah J. Zehr

Deferiet

Zoey Anderson

Depauville

Madison Hope Shaw

Aaron Daniel Stevens

Dexter

Meghan Branche

Danah Jo Call

Kelsey P. Case

Kody Daly

Kyra Mackenzie Daly

Madison Grace Dillenback

Phoebe Hall

Ashlyn N. Hilts

David Jenner

Alexander Klindt

Rylan Paige LaValley

Chloe’ Sally Moore

Autumn Marie Niswonger

Hannah Elizabeth Reinhardt

Keeley Riley

Luke Albert Romano

Chelcie Christine Stillwell

Katharine R. Thomas

Chloe Marcela Ward

Noah Michael Weathers

Edwards

Susanne M. Weidner

Ellisburg

Helina Disbro

Evans Mills

Anthony John Barker

Jayden Daniel Henhawk

Alicia Henion

Jackson P. Henning

Nia Jennings

Kaylee Isabelle Johnson

Tennysha Perdomo-Beltre

Indigo J.F. Pfeffer

Megan Rose Roome

Jeremy Titter

Christine Marie Weaver

Felts Mills

Sarah Kathrine Greene

Fort Drum

Jessenia Marie Aguinaga

Sara J. Allen

Jeremy Demetrius Boyles

Angel Alexander Castillo

Jaderin Leigh Clark

Nathan William Doremus

Kalina Ashley Edwards

Edward J. Gallant

Joddy I. Kyota

Jordan Eric Lavengood

Sarah Nadine Macerelli

Chrystal Agerston McPherson

Zedroy Junior McPherson

Brando Jesus Minotti

Michael Okooti

Sareh G. Pistole

Meghan Rames

Glen Park

Madison Grace Blackwell

Benjamin DesJardins

Glenfield

Chase Edward Lyndaker

Gouverneur

Jessica Grace Bice

RaeChelle Elise Davis

Hammond

Amanda Grace Pease

Spencer William Pease

Kylie Saleen Vaughan

Henderson

Autumn Cook

Cote Alan Dupuis

Jordan A. Flagg

Heather Lyn Spezzano

Lacona

James Daniel Decker

Sean P. Hennigan

Emily E. Ward

LaFargeville

Julia Lou Duffany

Sarah Mary Johnson

Isahic Dylon McGraw

Jada Marie Moore

Avery Lylith Peck

Isabella Concetta Soluri

Erica Leeanne Suschinski

Lorraine

Madeline River Stowell

Lowville

Macalla A. Artis

Emily Jayne Beck

Rebecca Lynn Jones

Hannah Rose Martin

Grace E. Mear

Valerie G. Miller

Jaymie Liann Monnat

Ryan E. Reed

Kylie Anne Spinner

Alex Patrick Thomas

Brett William Tiffany

Joseph William Truax Jr.

Nolan Ryan Yancey

Mannsville

Madison Camille Bauer

Gavin Christopher Davis

Cassandra Grace Johnson

Colby Christopher Randall

Taylor D. Towne

Morrisville

Emily Braun

Natural Bridge

Brandon Freeman

Danyelle Lynn Mono

Parish

Marie Ann Shutts

Philadelphia

Katherine J. Kilcer

Jessica E. Sherwood

Katrina Anise Marie Western

Port Leyden

Lacey A. Seelman

Pulaski

Jordan Sky Burdick

John P. Carnes

Dakota James Corbett-Bean

Rachael Marie DuPont

Zoe C. Eisel

Holly Pacyon

Lindsay Lee Sedler

Redfield

Terry M. Eggleston

Rodman

Sydney Alice Mayne

Alysse W. Perry

Sackets Harbor

Robert J. Deierlein

Sophia DeVito

Kristina Donders

Garrett John David Frezzo

Jenna Garcia

Benton Presley Gill

Riley Lawler

David Michael Lillie

Kyrstin Nicole Lillie

Sharanbir Singh Mander

Jesse Stevenson

Sandy Creek

Jadyn Gabriele Mullin

Ashleigh M. Rosenbaum

Brandi Lynn Scarberry

Theresa

Hillary Anne Bridge

Mikayla A. Estrada

Robert Douglas Mangas

Chelsea Leigh-Daniel Stone

Tori Amber Wilcox

Nathan Michael Wilkins

Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Vivian Williams

Turin

Shania M. Pierce

Watertown

Malachi R. Adkins

Tyler Albro

Steven Branson Allen

Tiffany M. Allen

Gina Christiana Alteri

Emily N. Alvarado

Ella Arnott

Sandra Janet Atilano

Mandalynn P. Atnip

Chanell Marie Bacon

Samantha Ann Bearup

Allison Elizabeth Benney

Heather Nichola Berry

Rachel Black

Taylor Lynn Bush

Michelle Renee Carlos

Nicholas Allen Chapman

Brianna C. Chest

Jenna M. Christopher

Joseph Clement

Matthew Cole

Nina Colello

Justyce Jerimiah Countryman

Soraya Lee Crim

Madison Taylor Curry

Katelyn Elizabeth Decker

Jillian DeFranco

Haley Marie Delsanto

Yakov Denishchich

Christopher Lewis DeShane

Ana Cristal Diaz Chairez

Maria Nichole Dick

Taylor Dubois

Miranda Joy Duff

Erica Marie Escandon

Tessa Evans

Samantha M. Farone

Maggie Adora Fredenburg

Andrea Lynn Frender

Avery Rose Fry

Jocelyn Rochelle Fry

Hannah M. Gates

Sereenah Carmen George

Parker Guldenpfennig

Matthew James Hooley

Mackenzie Paige Howard

Hailey Rebekah Hunt

Johnna Marie Intorcia

Ike Patrick Joel Jamieson

Tayler Ann Jones

Sarah R. Kilburn

Sara Marie Klimpke

Jordan Kottmyer

Whitney LaFave

Brianna Gabriella Laube

Michael Edward Lawrence Jr.

Janet Carmen Love

Elizabeth Lumbis

Hannah Noelle Malbouf

Libby Anne Malcolm

Keilani Brianna Martinez

Alana Mastin

Sebastian Alexander Mastin

Avairee McConnell

Jaelyn C. McKee

Jacob Daniel McNulty

Morgan Milkowich

Steven Jay Miller

Aidan M. Mills

Elianna Katherine Morris

Brennan Moss

Christian Paul Mott

Sheena Ann Munoz

Darby Eryn Murray

Rose Marie Nadal Ortiz

Holly Janelle Nichols

Samantha Renae Noble

Kate Victoria O’Neil

Shalynn Marie Paro

Emily Perez

Courtney Elizabeth Pfendler

John Richard Phelps

Abraham Ferrer Quinal

Shabnam Na Rahim

Alina Jessica Ramos

Gabrielle May Rarick

Dylan Thomas Rastley

Benjamin Rathbun

Collin C. Render

Jazmin Melissa Richards

Leah Nicole Rink

Adyme Charles Ritz-LaRue

Nicole Marie Roberto

Cailey Grace Roberts

Samuel Ray Robinson

Rafael C. Rondon

Asia J. Rutherford

Christopher James Ryan

Jackie Saint-Fleur

Celeste N. Saint-Val

Sylvie Anne Louise Skrzypinski

Nolan Parker Smithers

Madison E. Staples

Morgan Louise Stevens

Gavin T. Stone

Spencer James Sudduth

Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh

Kenneth Brandon Torres

Sarah Ann Towles

Lani Tyler

Ethan Thomas Uliano

Andrew Jay Vallance

Marissa Elizabeth Valvo

Deserie Van Note

George Wait

Christan Nicole Webb

Kiara Weber

Michael D. Wells

Darcy Wilder

Timothy R. Williams

Bayleigh Anne Woodard

Jacob Yeary

Woodville

Cassandra Michelle Forrester

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