NNY students on president’s list at JCC
The following students from Northern New York were named to the president’s list for the spring semester at Jefferson Community College, Watertown.
Adams
Melissa Marie Aubin
Abraham D. Brooks
Morgan Elizabeth Buchanan
Katelynn M. Burger
Erica Marie Eichner
Nicholas Christopher Henry
Amelia Mae Lyon
Maria Rosalia Picchianti
Connie Lynn Powis
Emma Purvis
Bailey Snyder
Brian A. Soules
Claire K. Tucker
Stewart Morris Wells
Adams Center
Hanna May Ambrose
Edna Rene Banjoko
Katelyn Nicole Burnham
Megan Burnham
Kaylee M. Clark
Jamie Lynne Clemons
Blake Edgar
Abigail Flint
Jennaca K. McGill
Madison Anne Neukirch
Olivia Gwen Patterson
Crystal Dawn Rivers
Alexandria Bay
Elizabeth Costello
Susie Q Ann Erck
Lorraine C. McCauley
Dylan O’Connor
Stephen Charles Penny Jr.
Claudia Jalaine Stone
Lorna Ann Zvingilas
Antwerp
Cassidy Cook
Kayleigh Anne Ronas
Beaver Falls
Hope Marie McIntosh
Belleville
Luke Edwin Corron
Karrigan Rose Riordan
Hollace J. Stevens
Black River
Jonathan Edward Gaines
Cynthia Marie Hamilton
Samantha Massey
Samantha Rose Thornthwaite
Boonville
Matthew Richard Liddiard
Brownville
Jenna Lynne Buzyniski
Jared Heath
Mallory Rose Marks
Matthew James McManaman
Calcium
Jacob Matthew Biggs Bier
Kyle M. Maine
Cape Vincent
McCade Christian Docteur
Michael James Dudek
Ashlyn Leigh Eyles
Kenna Deann Renda
Emma Turcotte
Kassandra Lynn Votra
Carthage
Kathrine Nadine Abling-Vecchetti
Kadince Bach
Emily Madison Gardner
Sanaa Gordon
Janice M. Gravely
Hannah Marie Hoffman
Robert David Ieppert
Carter Kempney
Arik Forrest Marino
Kaila M. McClelland
Leanna Mai Money
Ty A. Paddock
Nevaeh Alexia Pearson-Lemuel
Cody Michael Phalen
Brandi Riggons
Jesus Alberto Rivera
Roxanne Lee Sheltray
Rebecca M. Steiner
Bryce Trudeau
Garrett M. Tufo
Grayce Ulrich
Castorland
Ariana Grace Beller
Lillia Vitae Campeau
Eva M. St. Croix
Courtney Nicole Terry
Janelle Marie Valentine
Chaumont
Kody Lee Beach
Jacob Francis Bombard
Davi S. Harris
Karyssa Parker
Bronislava Ivanovna Yankovski
Clayton
Kelsy A. Dennie
Clayton Crary Hall
Behare Hasanramaj
Lily Marie Locke
Jillesa Gail Morrow
Quinlyn L. Ormsby
Michael Stephen Shephard
Alexa Haley Solar
Natalie Nicole Wetterhahn
Patricia Marie Wetterhahn
Copenhagen
Evyn Ash
Cameron Christopher Gray
Kanoelani Paredes
Ashley Nicole Young
Croghan
Rachel Kristina Gould
Shae M. Marriott
Noah J. Zehr
Deferiet
Zoey Anderson
Depauville
Madison Hope Shaw
Aaron Daniel Stevens
Dexter
Meghan Branche
Danah Jo Call
Kelsey P. Case
Kody Daly
Kyra Mackenzie Daly
Madison Grace Dillenback
Phoebe Hall
Ashlyn N. Hilts
David Jenner
Alexander Klindt
Rylan Paige LaValley
Chloe’ Sally Moore
Autumn Marie Niswonger
Hannah Elizabeth Reinhardt
Keeley Riley
Luke Albert Romano
Chelcie Christine Stillwell
Katharine R. Thomas
Chloe Marcela Ward
Noah Michael Weathers
Edwards
Susanne M. Weidner
Ellisburg
Helina Disbro
Evans Mills
Anthony John Barker
Jayden Daniel Henhawk
Alicia Henion
Jackson P. Henning
Nia Jennings
Kaylee Isabelle Johnson
Tennysha Perdomo-Beltre
Indigo J.F. Pfeffer
Megan Rose Roome
Jeremy Titter
Christine Marie Weaver
Felts Mills
Sarah Kathrine Greene
Fort Drum
Jessenia Marie Aguinaga
Sara J. Allen
Jeremy Demetrius Boyles
Angel Alexander Castillo
Jaderin Leigh Clark
Nathan William Doremus
Kalina Ashley Edwards
Edward J. Gallant
Joddy I. Kyota
Jordan Eric Lavengood
Sarah Nadine Macerelli
Chrystal Agerston McPherson
Zedroy Junior McPherson
Brando Jesus Minotti
Michael Okooti
Sareh G. Pistole
Meghan Rames
Glen Park
Madison Grace Blackwell
Benjamin DesJardins
Glenfield
Chase Edward Lyndaker
Gouverneur
Jessica Grace Bice
RaeChelle Elise Davis
Hammond
Amanda Grace Pease
Spencer William Pease
Kylie Saleen Vaughan
Henderson
Autumn Cook
Cote Alan Dupuis
Jordan A. Flagg
Heather Lyn Spezzano
Lacona
James Daniel Decker
Sean P. Hennigan
Emily E. Ward
LaFargeville
Julia Lou Duffany
Sarah Mary Johnson
Isahic Dylon McGraw
Jada Marie Moore
Avery Lylith Peck
Isabella Concetta Soluri
Erica Leeanne Suschinski
Lorraine
Madeline River Stowell
Lowville
Macalla A. Artis
Emily Jayne Beck
Rebecca Lynn Jones
Hannah Rose Martin
Grace E. Mear
Valerie G. Miller
Jaymie Liann Monnat
Ryan E. Reed
Kylie Anne Spinner
Alex Patrick Thomas
Brett William Tiffany
Joseph William Truax Jr.
Nolan Ryan Yancey
Mannsville
Madison Camille Bauer
Gavin Christopher Davis
Cassandra Grace Johnson
Colby Christopher Randall
Taylor D. Towne
Morrisville
Emily Braun
Natural Bridge
Brandon Freeman
Danyelle Lynn Mono
Parish
Marie Ann Shutts
Philadelphia
Katherine J. Kilcer
Jessica E. Sherwood
Katrina Anise Marie Western
Port Leyden
Lacey A. Seelman
Pulaski
Jordan Sky Burdick
John P. Carnes
Dakota James Corbett-Bean
Rachael Marie DuPont
Zoe C. Eisel
Holly Pacyon
Lindsay Lee Sedler
Redfield
Terry M. Eggleston
Rodman
Sydney Alice Mayne
Alysse W. Perry
Sackets Harbor
Robert J. Deierlein
Sophia DeVito
Kristina Donders
Garrett John David Frezzo
Jenna Garcia
Benton Presley Gill
Riley Lawler
David Michael Lillie
Kyrstin Nicole Lillie
Sharanbir Singh Mander
Jesse Stevenson
Sandy Creek
Jadyn Gabriele Mullin
Ashleigh M. Rosenbaum
Brandi Lynn Scarberry
Theresa
Hillary Anne Bridge
Mikayla A. Estrada
Robert Douglas Mangas
Chelsea Leigh-Daniel Stone
Tori Amber Wilcox
Nathan Michael Wilkins
Three Mile Bay
Ryan A. Aubertine
Vivian Williams
Turin
Shania M. Pierce
Watertown
Malachi R. Adkins
Tyler Albro
Steven Branson Allen
Tiffany M. Allen
Gina Christiana Alteri
Emily N. Alvarado
Ella Arnott
Sandra Janet Atilano
Mandalynn P. Atnip
Chanell Marie Bacon
Samantha Ann Bearup
Allison Elizabeth Benney
Heather Nichola Berry
Rachel Black
Taylor Lynn Bush
Michelle Renee Carlos
Nicholas Allen Chapman
Brianna C. Chest
Jenna M. Christopher
Joseph Clement
Matthew Cole
Nina Colello
Justyce Jerimiah Countryman
Soraya Lee Crim
Madison Taylor Curry
Katelyn Elizabeth Decker
Jillian DeFranco
Haley Marie Delsanto
Yakov Denishchich
Christopher Lewis DeShane
Ana Cristal Diaz Chairez
Maria Nichole Dick
Taylor Dubois
Miranda Joy Duff
Erica Marie Escandon
Tessa Evans
Samantha M. Farone
Maggie Adora Fredenburg
Andrea Lynn Frender
Avery Rose Fry
Jocelyn Rochelle Fry
Hannah M. Gates
Sereenah Carmen George
Parker Guldenpfennig
Matthew James Hooley
Mackenzie Paige Howard
Hailey Rebekah Hunt
Johnna Marie Intorcia
Ike Patrick Joel Jamieson
Tayler Ann Jones
Sarah R. Kilburn
Sara Marie Klimpke
Jordan Kottmyer
Whitney LaFave
Brianna Gabriella Laube
Michael Edward Lawrence Jr.
Janet Carmen Love
Elizabeth Lumbis
Hannah Noelle Malbouf
Libby Anne Malcolm
Keilani Brianna Martinez
Alana Mastin
Sebastian Alexander Mastin
Avairee McConnell
Jaelyn C. McKee
Jacob Daniel McNulty
Morgan Milkowich
Steven Jay Miller
Aidan M. Mills
Elianna Katherine Morris
Brennan Moss
Christian Paul Mott
Sheena Ann Munoz
Darby Eryn Murray
Rose Marie Nadal Ortiz
Holly Janelle Nichols
Samantha Renae Noble
Kate Victoria O’Neil
Shalynn Marie Paro
Emily Perez
Courtney Elizabeth Pfendler
John Richard Phelps
Abraham Ferrer Quinal
Shabnam Na Rahim
Alina Jessica Ramos
Gabrielle May Rarick
Dylan Thomas Rastley
Benjamin Rathbun
Collin C. Render
Jazmin Melissa Richards
Leah Nicole Rink
Adyme Charles Ritz-LaRue
Nicole Marie Roberto
Cailey Grace Roberts
Samuel Ray Robinson
Rafael C. Rondon
Asia J. Rutherford
Christopher James Ryan
Jackie Saint-Fleur
Celeste N. Saint-Val
Sylvie Anne Louise Skrzypinski
Nolan Parker Smithers
Madison E. Staples
Morgan Louise Stevens
Gavin T. Stone
Spencer James Sudduth
Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh
Kenneth Brandon Torres
Sarah Ann Towles
Lani Tyler
Ethan Thomas Uliano
Andrew Jay Vallance
Marissa Elizabeth Valvo
Deserie Van Note
George Wait
Christan Nicole Webb
Kiara Weber
Michael D. Wells
Darcy Wilder
Timothy R. Williams
Bayleigh Anne Woodard
Jacob Yeary
Woodville
Cassandra Michelle Forrester
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