NNY students on president’s list at JCC

The following students were named to the president’s list for the fall semester at Jefferson Community College, Watertown.

Adams

Courtney Renee Ackerman

Kaleigha Marie Berie

Joshua Gabriel Bliss

Morgan Elizabeth Buchanan

Sydney Curley

Erica Marie Eichner

Mark A. Fairchild

Nicholas Christopher Henry

Mikayla June Kelley

Claire K. Tucker

Noah Tyler

Ashley Ruth Ann Wolbersen

Adams Center

Hanna May Ambrose

Megan Burnham

Kaylee M. Clark

Jamie Lynne Clemons

Hannah V. Mills

Madison Anne Neukirch

Olivia Gwen Patterson

Natashia Marie Ramsey

Crystal Dawn Rivers

Alexandria Bay

Hallie Jean Bain

Susie Q Ann Erck

Gabrielle M. Hyde

Nolan T. Irvine

Dylan O’Connor

Antwerp

Ellen J. Darabaner

Garret W. Decker

Diana Lou Delaney

Melissa Stephens

Beaver Falls

Cory Demo

Elizabeth Ann Marolf-Zehr

Belleville

Luke Edwin Corron

Karrigan Rose Riordan

Hollace J. Stevens

Colton Riley Storey

Black River

Rebekka Lynn Fifield

Riley Alexander Green

Crystal Marie Soper

Samantha Rose Thornthwaite

Fiona Walker

Boonville

Hannah Willow Rowsell Jacobs

Brownville

Jenna Lynne Buzyniski

Madison Christine Cloonan

Mallory Rose Marks

Matthew James McManaman

Cierra Leigh Saiff

Calcium

Prabin Rana Bhat

Abdul Qader Sharifi

Katelyn Mackenzie Terner

Carthage

Macalla A. Artis

Adalee Bamberg

Isabelle A. Chambers

Bethanie Jamie Clarke

Jamie Lynn Haggett

Annabelle E. Kahle

Hunter Joseph Loftus

Mikenzie A. Martens

Kaila M. McClelland

Jammie Renee Minaya

Breanna Kristine O’Connor

Amanda Marie Salisbury

Roxanne Lee Sheltray

Kylie S. Thomas

Citlalli Toledo

Castorland

Ariana Grace Beller

Chaumont

Christian Morequio Benigno

Kaylee M. Blaha

Jacob Francis Bombard

Jaylyn Claire Glenn

Vita Roman Liakhovitch

Olivia Ososkalo

Graham Duggan Rowland

Simarra Rose Willett

Clayton

Kelsy A. Dennie

Christine Lois Gustafson

Paige Elizabeth Lingenfelter

Jada Leigh Montante

Quinlyn L. Ormsby

Michael Stephen Shephard

Behare Taylor

Madison Rose Wahl

Copenhagen

Olivia Catherine Aubin

Meaghen D. Fitzpatrick

Michelle L. Mcintosh

Kanoelani Paredes

Cody Lee Powis

Croghan

Macie A. Brouty

Savannah Chloe Johnson

Taylor Rebecca Paul

Deferiet

Kasey Jo Martin

Depauville

Aaron Daniel Stevens

Dexter

Marisa Avenengo

Kyra Mackenzie Daly

Erin J. Modlin

Autumn Marie Niswonger

Sofia Rose Perkins

Hannah Elizabeth Reinhardt

Luke Albert Romano

Mackenzie Anne Rust

Tyler Benjamin Scordo

Jamie Spooner

Evans Mills

Anthony John Barker

Sierra M. Donnelly

Liam James Grill

Matthew James Hooley

Ryan Daniel Jensen

Tiffanny Lynn Montgomery

Indigo J.F. Pfeffer

Drew C. Stein

Christine Marie Weaver

Kyle Bayne Young

Felts Mills

Sarah Kathrine Greene

Brian S. Williams

Fort Drum

Sara J. Allen

Jeremy Demetrius Boyles

Angel Alexander Castillo

Nathan William Doremus

Edward J. Gallant

Shelley Gittins

Omar Alejan Gonzalezsanchez

Robert Wayne Hull

Jordan Eric Lavengood

Chrystal Agerston Mcpherson

Zedroy Junior Mcpherson

Mariecheliz Mendez

Dioseline Osorio

Miranda Brooke Peary

Brandy Rae Sabol

Kristina Lynn Ward

Glenfield

Chase Edward Lyndaker

Gouverneur

Michael Schmidt

Hammond

Kylie Saleen Vaughan

Henderson

Cote Alan Dupuis

Lacona

Sarah P. Balcom

Annie Chen

James Daniel Decker

Michael J. Decker

Riley May Dowlearn

Sean P. Hennigan

Emma E. McDougal

LaFargeville

Julia Lou Duffany

Isahic Dylon McGraw

Brittnee M. Miller

Avery Lylith Peck

Isabella Concetta Soluri

Erica Leeanne Suschinski

Lorraine

Madeline River Stowell

Lowville

Emily Jayne Beck

Jeremy Dening

Kierstin Nichole Getman

Virginia Rose Hungerford

Rebecca Lynn Jones

Dixie Denee Lehman

Valerie G. Miller

Jaymie Liann Monnat

Ryan E. Reed

Kali Beth Reichel

Alex Patrick Thomas

Brett William Tiffany

Nolan Ryan Yancey

Bailey Joyce Zicari

Mannsville

Cassandra Grace Johnson

Taylor D. Towne

Martinsburg

Shane Anthony Gladle

Natural Bridge

Sarah Beth Graham

Danyelle Lynn Mono

Norfolk

Andrea Nichole Hynes

Philadelphia

Levi Jordan Armes

Curtis James Cline

Samantha J. Johnson

Katherine J. Kilcer

Plessis

Meghan L. Wardell

Port Leyden

Kallie Bauter

Pulaski

Rafael I. Aguilar

Jordan Sky Burdick

Micah B. Charsky

Kara Croft

Elsa E. Graf

Landon R. Jones

Layne D. Peters

Matthew Pollic

Olivia M. Sheldon

Carla M.G. Soules

Redwood

Rebecca P. Davis

Toni Marie Denner

Jayden E. Travers

Richland

Allie Mae Denny

Rodman

Heather Nichola Berry

Bryce Edward Levac

Mikayla E. Matteson

Sydney Alice Mayne

Sackets Harbor

Mackenzie Mae Boulton

Alyssa M. Coleman

Robert J. Deierlein

Garrett John David Frezzo

Sofia E. Gray

Sophie Marie Hardison

Samia Y. Krazoun

Alison Mae Larkin

Kyrstin Nicole Lillie

Jesse Stevenson

Janet M. Wells

Sandy Creek

Deanna E. Hathway

Jadyn Gabriele Mullin

Theresa

Shyla M. Bachmann

Hillary Anne Bridge

Madelyn A. Countryman

Payton Olivea Elmer

Robert Douglas Mangas

Aaron Jacob Poe

Jordan M. Rush

Eric James Stewart

Maia P. Tsuji

Tori Amber Wilcox

Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Gabriel Joseph Bernier

Watertown

Malachi R. Adkins

Gina Christiana Alteri

Chanell Marie Bacon

Samantha Ann Bearup

Gregg Alan Bentz

Richard Allen Bourne

Lucinda Maria Branch

Andrew Tomas Brislan

Duyen Bui

Nicholas Allen Chapman

Melody Chase

Kathleen C. Cheney

Brianna C. Chest

Justyce Jerimiah Countryman

Soraya Lee Crim

Jillian DeFranco

Yakov Denishchich

Christopher Lewis DeShane

Taylor Dubois

Miranda Joy Duff

Brianna Angelina Estrada

Samantha M. Farone

Shawn Christopher Fountain

Andrea Lynn Frender

Lee Walter Frostad

Grace Lee Geiger

Angela Catherine Gorman

Maxwell Gray

Nathaniel Robert Greene

Daylen Marae Greenfield

Amber R. Harra

Katlin Marie Hayden

Miah Rose Hernandez

Regina Huang

Madelyn Annette Hunter

Ike Patrick Joel Jamieson

Eloise B. Johnson

Shaun Thomas Johnston

Sarah N. Kamide

Kaitlyn M. Keggins

Emma Rose Kittle

Sara Marie Klimpke

Jordan Kottmyer

Mckenna Rose Lalonde

Brianna Gabriella Laube

Nicholas Michael Lennox

Hannah Noelle Malbouf

Sebastian Alexander Mastin

Maximilian Lee McCrum

Jaelyn C. Mckee

Jacob Daniel McNulty

Angelina M. Mesina

Steven Jay Miller

Mary Catherine Monaco

Emma R. Morris

Damien Christian Morrow

Curtis Lamont Mosely

Brennan Moss

Kate Victoria O’Neil

Allan Bermudo Pador

Shalynn Marie Paro

Samuel Travis Payne

Courtney Elizabeth Pfendler

John Richard Phelps

Abraham Ferrer Quinal

Shabnam Na Rahim

Collin C. Render

Evan Richardson

Leah Nicole Rink

Melinda Victoria Rivera

Nicole Marie Roberto

Jannet Rodriguez

Asia J. Rutherford

Christopher James Ryan

Cortney Jeffrey Salisbury

Zoe Kathleen Salisbury

Katie Scarlett Sharkey

Christina Sherk

Sylvie Anne Louise Skrzypinski

Mary May Smith

Madison E. Staples

Morgan Louise Stevens

Simon Patrick Stratton

Abigail Lee Sullivan

Kadira Taffa-Childers

Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh

Kenneth Brandon Torres

Lani Tyler

Ethan Thomas Uliano

Andrew Jay Vallance

Marissa Elizabeth Valvo

George Wait

Jessica Leigh Ward

Allyson L. Wargo

McKenzie E. Way

Christan Nicole Webb

Michael D. Wells

Justine Alexandria White

Darcy Wilder

Brianna Ashlee-Lyn Young

Wellesley Island

Jarett Richard Beach

Brianne N. Conaway

Woodville

Cassandra Michelle Forrester

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