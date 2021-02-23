NNY students on president’s list at JCC
The following students were named to the president’s list for the fall semester at Jefferson Community College, Watertown.
Adams
Courtney Renee Ackerman
Kaleigha Marie Berie
Joshua Gabriel Bliss
Morgan Elizabeth Buchanan
Sydney Curley
Erica Marie Eichner
Mark A. Fairchild
Nicholas Christopher Henry
Mikayla June Kelley
Claire K. Tucker
Noah Tyler
Ashley Ruth Ann Wolbersen
Adams Center
Hanna May Ambrose
Megan Burnham
Kaylee M. Clark
Jamie Lynne Clemons
Hannah V. Mills
Madison Anne Neukirch
Olivia Gwen Patterson
Natashia Marie Ramsey
Crystal Dawn Rivers
Alexandria Bay
Hallie Jean Bain
Susie Q Ann Erck
Gabrielle M. Hyde
Nolan T. Irvine
Dylan O’Connor
Antwerp
Ellen J. Darabaner
Garret W. Decker
Diana Lou Delaney
Melissa Stephens
Beaver Falls
Cory Demo
Elizabeth Ann Marolf-Zehr
Belleville
Luke Edwin Corron
Karrigan Rose Riordan
Hollace J. Stevens
Colton Riley Storey
Black River
Rebekka Lynn Fifield
Riley Alexander Green
Crystal Marie Soper
Samantha Rose Thornthwaite
Fiona Walker
Boonville
Hannah Willow Rowsell Jacobs
Brownville
Jenna Lynne Buzyniski
Madison Christine Cloonan
Mallory Rose Marks
Matthew James McManaman
Cierra Leigh Saiff
Calcium
Prabin Rana Bhat
Abdul Qader Sharifi
Katelyn Mackenzie Terner
Carthage
Macalla A. Artis
Adalee Bamberg
Isabelle A. Chambers
Bethanie Jamie Clarke
Jamie Lynn Haggett
Annabelle E. Kahle
Hunter Joseph Loftus
Mikenzie A. Martens
Kaila M. McClelland
Jammie Renee Minaya
Breanna Kristine O’Connor
Amanda Marie Salisbury
Roxanne Lee Sheltray
Kylie S. Thomas
Citlalli Toledo
Castorland
Ariana Grace Beller
Chaumont
Christian Morequio Benigno
Kaylee M. Blaha
Jacob Francis Bombard
Jaylyn Claire Glenn
Vita Roman Liakhovitch
Olivia Ososkalo
Graham Duggan Rowland
Simarra Rose Willett
Clayton
Kelsy A. Dennie
Christine Lois Gustafson
Paige Elizabeth Lingenfelter
Jada Leigh Montante
Quinlyn L. Ormsby
Michael Stephen Shephard
Behare Taylor
Madison Rose Wahl
Copenhagen
Olivia Catherine Aubin
Meaghen D. Fitzpatrick
Michelle L. Mcintosh
Kanoelani Paredes
Cody Lee Powis
Croghan
Macie A. Brouty
Savannah Chloe Johnson
Taylor Rebecca Paul
Deferiet
Kasey Jo Martin
Depauville
Aaron Daniel Stevens
Dexter
Marisa Avenengo
Kyra Mackenzie Daly
Erin J. Modlin
Autumn Marie Niswonger
Sofia Rose Perkins
Hannah Elizabeth Reinhardt
Luke Albert Romano
Mackenzie Anne Rust
Tyler Benjamin Scordo
Jamie Spooner
Evans Mills
Anthony John Barker
Sierra M. Donnelly
Liam James Grill
Matthew James Hooley
Ryan Daniel Jensen
Tiffanny Lynn Montgomery
Indigo J.F. Pfeffer
Drew C. Stein
Christine Marie Weaver
Kyle Bayne Young
Felts Mills
Sarah Kathrine Greene
Brian S. Williams
Fort Drum
Sara J. Allen
Jeremy Demetrius Boyles
Angel Alexander Castillo
Nathan William Doremus
Edward J. Gallant
Shelley Gittins
Omar Alejan Gonzalezsanchez
Robert Wayne Hull
Jordan Eric Lavengood
Chrystal Agerston Mcpherson
Zedroy Junior Mcpherson
Mariecheliz Mendez
Dioseline Osorio
Miranda Brooke Peary
Brandy Rae Sabol
Kristina Lynn Ward
Glenfield
Chase Edward Lyndaker
Gouverneur
Michael Schmidt
Hammond
Kylie Saleen Vaughan
Henderson
Cote Alan Dupuis
Lacona
Sarah P. Balcom
Annie Chen
James Daniel Decker
Michael J. Decker
Riley May Dowlearn
Sean P. Hennigan
Emma E. McDougal
LaFargeville
Julia Lou Duffany
Isahic Dylon McGraw
Brittnee M. Miller
Avery Lylith Peck
Isabella Concetta Soluri
Erica Leeanne Suschinski
Lorraine
Madeline River Stowell
Lowville
Emily Jayne Beck
Jeremy Dening
Kierstin Nichole Getman
Virginia Rose Hungerford
Rebecca Lynn Jones
Dixie Denee Lehman
Valerie G. Miller
Jaymie Liann Monnat
Ryan E. Reed
Kali Beth Reichel
Alex Patrick Thomas
Brett William Tiffany
Nolan Ryan Yancey
Bailey Joyce Zicari
Mannsville
Cassandra Grace Johnson
Taylor D. Towne
Martinsburg
Shane Anthony Gladle
Natural Bridge
Sarah Beth Graham
Danyelle Lynn Mono
Norfolk
Andrea Nichole Hynes
Philadelphia
Levi Jordan Armes
Curtis James Cline
Samantha J. Johnson
Katherine J. Kilcer
Plessis
Meghan L. Wardell
Port Leyden
Kallie Bauter
Pulaski
Rafael I. Aguilar
Jordan Sky Burdick
Micah B. Charsky
Kara Croft
Elsa E. Graf
Landon R. Jones
Layne D. Peters
Matthew Pollic
Olivia M. Sheldon
Carla M.G. Soules
Redwood
Rebecca P. Davis
Toni Marie Denner
Jayden E. Travers
Richland
Allie Mae Denny
Rodman
Heather Nichola Berry
Bryce Edward Levac
Mikayla E. Matteson
Sydney Alice Mayne
Sackets Harbor
Mackenzie Mae Boulton
Alyssa M. Coleman
Robert J. Deierlein
Garrett John David Frezzo
Sofia E. Gray
Sophie Marie Hardison
Samia Y. Krazoun
Alison Mae Larkin
Kyrstin Nicole Lillie
Jesse Stevenson
Janet M. Wells
Sandy Creek
Deanna E. Hathway
Jadyn Gabriele Mullin
Theresa
Shyla M. Bachmann
Hillary Anne Bridge
Madelyn A. Countryman
Payton Olivea Elmer
Robert Douglas Mangas
Aaron Jacob Poe
Jordan M. Rush
Eric James Stewart
Maia P. Tsuji
Tori Amber Wilcox
Three Mile Bay
Ryan A. Aubertine
Gabriel Joseph Bernier
Watertown
Malachi R. Adkins
Gina Christiana Alteri
Chanell Marie Bacon
Samantha Ann Bearup
Gregg Alan Bentz
Richard Allen Bourne
Lucinda Maria Branch
Andrew Tomas Brislan
Duyen Bui
Nicholas Allen Chapman
Melody Chase
Kathleen C. Cheney
Brianna C. Chest
Justyce Jerimiah Countryman
Soraya Lee Crim
Jillian DeFranco
Yakov Denishchich
Christopher Lewis DeShane
Taylor Dubois
Miranda Joy Duff
Brianna Angelina Estrada
Samantha M. Farone
Shawn Christopher Fountain
Andrea Lynn Frender
Lee Walter Frostad
Grace Lee Geiger
Angela Catherine Gorman
Maxwell Gray
Nathaniel Robert Greene
Daylen Marae Greenfield
Amber R. Harra
Katlin Marie Hayden
Miah Rose Hernandez
Regina Huang
Madelyn Annette Hunter
Ike Patrick Joel Jamieson
Eloise B. Johnson
Shaun Thomas Johnston
Sarah N. Kamide
Kaitlyn M. Keggins
Emma Rose Kittle
Sara Marie Klimpke
Jordan Kottmyer
Mckenna Rose Lalonde
Brianna Gabriella Laube
Nicholas Michael Lennox
Hannah Noelle Malbouf
Sebastian Alexander Mastin
Maximilian Lee McCrum
Jaelyn C. Mckee
Jacob Daniel McNulty
Angelina M. Mesina
Steven Jay Miller
Mary Catherine Monaco
Emma R. Morris
Damien Christian Morrow
Curtis Lamont Mosely
Brennan Moss
Kate Victoria O’Neil
Allan Bermudo Pador
Shalynn Marie Paro
Samuel Travis Payne
Courtney Elizabeth Pfendler
John Richard Phelps
Abraham Ferrer Quinal
Shabnam Na Rahim
Collin C. Render
Evan Richardson
Leah Nicole Rink
Melinda Victoria Rivera
Nicole Marie Roberto
Jannet Rodriguez
Asia J. Rutherford
Christopher James Ryan
Cortney Jeffrey Salisbury
Zoe Kathleen Salisbury
Katie Scarlett Sharkey
Christina Sherk
Sylvie Anne Louise Skrzypinski
Mary May Smith
Madison E. Staples
Morgan Louise Stevens
Simon Patrick Stratton
Abigail Lee Sullivan
Kadira Taffa-Childers
Vatressa Sarai Anna Larine Teamoh
Kenneth Brandon Torres
Lani Tyler
Ethan Thomas Uliano
Andrew Jay Vallance
Marissa Elizabeth Valvo
George Wait
Jessica Leigh Ward
Allyson L. Wargo
McKenzie E. Way
Christan Nicole Webb
Michael D. Wells
Justine Alexandria White
Darcy Wilder
Brianna Ashlee-Lyn Young
Wellesley Island
Jarett Richard Beach
Brianne N. Conaway
Woodville
Cassandra Michelle Forrester
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