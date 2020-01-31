NNY students on president’s list at Jefferson Community College
The following students from Northern New York were named to the president’s list for the fall semester at Jefferson Community College, Watertown.
Adams
Courtney Renee Ackerman
Heather M. Bailey
Ryan Jacob Blevins
Anastasia Jasmine Bratton
Katherine Edmonds
Andrew Lee Estal
Justin John Gayne
Amanda Marie Harvey
Noah Steven Newton
Theresa Margaret Pratt
Makenna Leigh Reardon
Nimue Rimiller
Mitchell Martin Scoville
Casey Lee Stevens
Natalie Eileen Tucker
Adams Center
Hanna May Ambrose
Tarick B. Clemons
Madison Anne Neukirch
Crystal Dawn Rivers
Logan Daniel Rogers
Michaela N. Rounds
Alexandria Bay
Lindsey M. Bradley
Kristi Marie Shangraw
Serena Soldani
Claudia Jalaine Stone
Antwerp
Karlee Beth Call
Sherry Marie Harmer
Belleville
Hollace J. Stevens
Black River
Aaron Scott Cheeseman
Sarah Anne Jones
Ever S. Osterhout
Boonville
Hannah Willow Rowsell Jacobs
Brownville
Madison Christine Cloonan
Jacob Mark Heller
Calcium
William Patrick Beecher
Jessica Ann Giglia
Alexa Lee Johnson
Daniel Charles Sloat
Cape Vincent
Melissa Goetz
Patrick Francis Knapp
Carthage
Katie Louise Augustine
Adalee Bamberg
Isabel Kitt Bamberg
Celeste Rose Cook
Karla Louise Hoistion
Benjamin Daniel James
Kenneth Calib Johnson
Elvira Eleonore Kemp
Ashley Rebecca Lapp
Karlie Mckenzie Lembcke
Hunter Joseph Loftus
Daria Elizabeth Mahan
Hunter Marie Matteson
Jammie Renee Minaya
Courtney Leigh Rayborn
Monica Nicole Reed
Nicole Rae Roulston
Madison Lee Scott
Johnathan R. Zimmer
Castorland
Asia Maria Compton
Tanner J. Taylor
Amber Nicole Turck
Chaumont
Briel Patricia Faircloth
Brandon Freeman
Russell Greenaway Patton
Clayton
Lisa Marie Briles
Kelsy A. Dennie
Kerri Rose Grant
Eli Robert Hall
Grace Anne Knapp
Taylor Scott Matthews
Constableville
Sophia Grace Burd
Copenhagen
Olivia Catherine Aubin
Kylie Ann Guyette
Remmington Sabo Johnson
Lukas Isaac Sullivan
Ashley Nicole Young
Croghan
Macie A. Brouty
Karri Ann Jones
Madeline Elise Monnat
Amanda Marie Zehr
Deferiet
Noah Andrew Spencer
Dexter
Erin Makenzie Jones
Erin J. Modlin
Reece Phillip Modlin
Jillian Lynne O’Connell
Elizabeth Alexandra Smith
Kennedy Alexis Thruston
Andrew John Van Houten
Evans Mills
Nelly Alejandra Farias
Ashley Brit Fischer
Jungrim Fritts
Emma Kate Fullmer
Liam James Grill
Charlotte Marie Hicks
Jack L. Hoffman
Sierra Jordan LaClair
Anntoinette Laws
Brittney Lynn McClain
Michelle Mendonsa
Dulce Maria Myers
Faiza Lynda Ouedraogo
Indigo J.F. Pfeffer
Bryce Douglas Quintin
Antonio S. Wilson
Felts Mills
Nicholas Andrew Neff
Fort Drum
Sara J. Allen
Angelina Cline
Amanda Marie Crofutt
Anastasia Fleur Juckett
Satin D. Katz
Eric Gerald Keigher
Jordan Eric Lavengood
Pamela Lindsay
Jermail Jerrod Marshall
Mariecheliz Mendez
Sareh G. Pistole
Jennifer Lynn Richardson
Lordess Lauren Signil
Heather Michelle Stribling
Rossana Brigitte Villena
Fulton
Bree Lynne Farina
Glen Park
Marci Lynn Jones
Helen Inez Witham Washer
Gouverneur
Alexis G. Currier
Victoria Lucas
Shea-Marie Mussaw
Greig
Alaina L. Halladay
Nikol Marie Turner
Hammond
Hailey Ann Johnston
Amanda Grace Pease
Colman Daniel Pease
Peter Pease
Karri Hope Scarlett
Harrisville
Kelly Colleen Davis
Maddie Lynn Hall
Tori Lynn LaParr
Trenton Sullivan
Henderson
Cote Alan Dupuis
Alicia Rose Shepard
Claire M. Zumbach
Lacona
James Daniel Decker
David Michael Hennigan
Brian Sickler
LaFargeville
Michael Anthony Briggs
June Lucille Desormeau
Stephanie G. Eriacho
Emily Grace Ford
Ashley D. Hyde
Tamara Ives
Thomas Angus Kelly
Sarah Ellen Lindsay
Isahic Dylon McGraw
Melanie S. Morin
Isabella Concetta Soluri
Lorraine
Karlee Rae Wood
Lowville
Victoria M. Boliver
Jeremy Dening
Alyssa Rae Hamburg
Andrea Nichole Hellinger
Nathan Daniel Lamb
Ryan E. Reed
Victoria Marie Ryan
Alex Patrick Thomas
Kristy Marie Vance
Skyler Reed Wadsworth
Lyons Falls
Keegan M. Poste
Mannsville
Grace Elizabeth Gehrke
Holly Marie Johnston
Emma Rae Vaughn
Kaley Rose Wagner
Natural Bridge
Sarah Beth Graham
Norfolk
Maddison Michelle Sochia
Ogdensburg
Jaxen Turner LaPiene
Chelsey Rae Raven
Kara Jo Willard
Philadelphia
Angela M. Hardy
Polina Yurievna Horkava
Megan Lynn Payne
Jessica Riley
Port Leyden
Mary Margaret Hughes
Olivia Elizabeth Kraeger
Potsdam
Kassandra Lee Walrath
Pulaski
Allison M. Burrows
Shelby Morgan Miller
Brianna Lee Salisbury
Lindsay Lee Sedler
Autumn Lynn Snow
Carla M.G. Soules
Beth Tarbell
Corey Richard Whitaker
Redwood
Kailee M. Knight
Winter Mabel Sears
Richland
Kristina M. Miller
Rodman
Bryce Edward Levac
Sydney Alice Mayne
Kylie Shea Moulton
Sackets Harbor
Trevor M. Blackford
Jonathan Andrew Brown
Grayden J. Brunet
Jakob Robert Jackson
Jesse Stevenson
Sandy Creek
Alexander L. Willms
Star Lake
Wanda Jean Bush
Theresa
Riley Elizabeth Catlin
Rachel Anne Filkins
Corinne Michelle Koerick
Robert Douglas Mangas
Kelsey Michael McIntyre
Aaron Jacob Poe
Tiffany Leighann Varin
Three Mile Bay
Ryan A. Aubertine
Turin
Virginia Rose Hungerford
Elizabeth W. McGuire
Watertown
Gina Christiana Alteri
Seth Daniel Bacher
Samantha Ann Bearup
Kelsey A. Bedford
Gregg Alan Bentz
Carl Judson Brown III
Carson Bruner
Selena Louise Cadorette
Cassandra Ann Cannan
Hoi Lam Chan
Wilson Chan
Alexis Charlton
Angela Clinkscales
Mikayla Elizabeth Connell
Nicholas Joseph Dano
Sarah May Davis
Toni Renee Deline
Yakov Denishchich
Josephine Mariah Elie
Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom
Mary Evans
Tessa Evans
Kathy S. Falge
Jessica Farris
Kendra Lynne Fone
Amber Freeman
Sabrina Lynn Gallo
Miguel Garcia II
Jazmine Irean Granger
Alyce Nichole Harris
Katlin Marie Hayden
Mahayla Louise Hendrix
Emily M. Hewitt
Jay Walter Holland
Ike Patrick Joel Jamieson
Dawson Caleb Jones
Kristen Elizabeth Kinne
Alexander James LaFex
Michael Edward Lawrence Jr.
Seong Hak Lee
Patrick David Loftus
Rebecca Lugo
Jacob Liam Maloney
Molly Jo Martin
Benito Martinez
Jenae Ann Martinkovitch
Sebastian Alexander Mastin
Aaron Michael Michaud
Steven Jay Miller
Hanna M. Misercola
Jennifer Rae Moore
Keira L. Morgia-Horning
Matthew James Morrison
Hong Nguyen
Samantha Renae Noble
Allan Bermudo Pador
Bryan Wayne Parker
Shalynn Marie Paro
Hilary Peppers
Jenna Marie Ponte
Kristin Nichole Prichard
Lewis Quesenberry
Gabrielle May Rarick
Chelsie Marie Roberts
Nicholas Robinson
Samuel Ray Robinson
Cortney Jeffrey Salisbury
Drew Michael Schroy
Julie Marie Sensenbach
Stewart Richard Shannon
Sylvie Anne Louise Skrzypinski
Mary May Smith
Ryan Tyler Sprague
Courtney Mariah Steen
JoAnna Stevens
Kayla Sutton
Mara Nicole Sutton
Kadira Taffa-Childers
Taylor Toronto
Charles Edward Tyre III
Tricia Maryellen Vancamp
Joseph Andrew Wargo
Cheyenne Freedom Wilder
Alexandra Montgomery Woodruff
Williamstown
Hailey Ann Gamble
Woodville
Cassandra Michelle Forrester
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