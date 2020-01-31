NNY students on president’s list at Jefferson Community College

The following students from Northern New York were named to the president’s list for the fall semester at Jefferson Community College, Watertown.

Adams

Courtney Renee Ackerman

Heather M. Bailey

Ryan Jacob Blevins

Anastasia Jasmine Bratton

Katherine Edmonds

Andrew Lee Estal

Justin John Gayne

Amanda Marie Harvey

Noah Steven Newton

Theresa Margaret Pratt

Makenna Leigh Reardon

Nimue Rimiller

Mitchell Martin Scoville

Casey Lee Stevens

Natalie Eileen Tucker

Adams Center

Hanna May Ambrose

Tarick B. Clemons

Madison Anne Neukirch

Crystal Dawn Rivers

Logan Daniel Rogers

Michaela N. Rounds

Alexandria Bay

Lindsey M. Bradley

Kristi Marie Shangraw

Serena Soldani

Claudia Jalaine Stone

Antwerp

Karlee Beth Call

Sherry Marie Harmer

Belleville

Hollace J. Stevens

Black River

Aaron Scott Cheeseman

Sarah Anne Jones

Ever S. Osterhout

Boonville

Hannah Willow Rowsell Jacobs

Brownville

Madison Christine Cloonan

Jacob Mark Heller

Calcium

William Patrick Beecher

Jessica Ann Giglia

Alexa Lee Johnson

Daniel Charles Sloat

Cape Vincent

Melissa Goetz

Patrick Francis Knapp

Carthage

Katie Louise Augustine

Adalee Bamberg

Isabel Kitt Bamberg

Celeste Rose Cook

Karla Louise Hoistion

Benjamin Daniel James

Kenneth Calib Johnson

Elvira Eleonore Kemp

Ashley Rebecca Lapp

Karlie Mckenzie Lembcke

Hunter Joseph Loftus

Daria Elizabeth Mahan

Hunter Marie Matteson

Jammie Renee Minaya

Courtney Leigh Rayborn

Monica Nicole Reed

Nicole Rae Roulston

Madison Lee Scott

Johnathan R. Zimmer

Castorland

Asia Maria Compton

Tanner J. Taylor

Amber Nicole Turck

Chaumont

Briel Patricia Faircloth

Brandon Freeman

Russell Greenaway Patton

Clayton

Lisa Marie Briles

Kelsy A. Dennie

Kerri Rose Grant

Eli Robert Hall

Grace Anne Knapp

Taylor Scott Matthews

Constableville

Sophia Grace Burd

Copenhagen

Olivia Catherine Aubin

Kylie Ann Guyette

Remmington Sabo Johnson

Lukas Isaac Sullivan

Ashley Nicole Young

Croghan

Macie A. Brouty

Karri Ann Jones

Madeline Elise Monnat

Amanda Marie Zehr

Deferiet

Noah Andrew Spencer

Dexter

Erin Makenzie Jones

Erin J. Modlin

Reece Phillip Modlin

Jillian Lynne O’Connell

Elizabeth Alexandra Smith

Kennedy Alexis Thruston

Andrew John Van Houten

Evans Mills

Nelly Alejandra Farias

Ashley Brit Fischer

Jungrim Fritts

Emma Kate Fullmer

Liam James Grill

Charlotte Marie Hicks

Jack L. Hoffman

Sierra Jordan LaClair

Anntoinette Laws

Brittney Lynn McClain

Michelle Mendonsa

Dulce Maria Myers

Faiza Lynda Ouedraogo

Indigo J.F. Pfeffer

Bryce Douglas Quintin

Antonio S. Wilson

Felts Mills

Nicholas Andrew Neff

Fort Drum

Sara J. Allen

Angelina Cline

Amanda Marie Crofutt

Anastasia Fleur Juckett

Satin D. Katz

Eric Gerald Keigher

Jordan Eric Lavengood

Pamela Lindsay

Jermail Jerrod Marshall

Mariecheliz Mendez

Sareh G. Pistole

Jennifer Lynn Richardson

Lordess Lauren Signil

Heather Michelle Stribling

Rossana Brigitte Villena

Fulton

Bree Lynne Farina

Glen Park

Marci Lynn Jones

Helen Inez Witham Washer

Gouverneur

Alexis G. Currier

Victoria Lucas

Shea-Marie Mussaw

Greig

Alaina L. Halladay

Nikol Marie Turner

Hammond

Hailey Ann Johnston

Amanda Grace Pease

Colman Daniel Pease

Peter Pease

Karri Hope Scarlett

Harrisville

Kelly Colleen Davis

Maddie Lynn Hall

Tori Lynn LaParr

Trenton Sullivan

Henderson

Cote Alan Dupuis

Alicia Rose Shepard

Claire M. Zumbach

Lacona

James Daniel Decker

David Michael Hennigan

Brian Sickler

LaFargeville

Michael Anthony Briggs

June Lucille Desormeau

Stephanie G. Eriacho

Emily Grace Ford

Ashley D. Hyde

Tamara Ives

Thomas Angus Kelly

Sarah Ellen Lindsay

Isahic Dylon McGraw

Melanie S. Morin

Isabella Concetta Soluri

Lorraine

Karlee Rae Wood

Lowville

Victoria M. Boliver

Jeremy Dening

Alyssa Rae Hamburg

Andrea Nichole Hellinger

Nathan Daniel Lamb

Ryan E. Reed

Victoria Marie Ryan

Alex Patrick Thomas

Kristy Marie Vance

Skyler Reed Wadsworth

Lyons Falls

Keegan M. Poste

Mannsville

Grace Elizabeth Gehrke

Holly Marie Johnston

Emma Rae Vaughn

Kaley Rose Wagner

Natural Bridge

Sarah Beth Graham

Norfolk

Maddison Michelle Sochia

Ogdensburg

Jaxen Turner LaPiene

Chelsey Rae Raven

Kara Jo Willard

Philadelphia

Angela M. Hardy

Polina Yurievna Horkava

Megan Lynn Payne

Jessica Riley

Port Leyden

Mary Margaret Hughes

Olivia Elizabeth Kraeger

Potsdam

Kassandra Lee Walrath

Pulaski

Allison M. Burrows

Shelby Morgan Miller

Brianna Lee Salisbury

Lindsay Lee Sedler

Autumn Lynn Snow

Carla M.G. Soules

Beth Tarbell

Corey Richard Whitaker

Redwood

Kailee M. Knight

Winter Mabel Sears

Richland

Kristina M. Miller

Rodman

Bryce Edward Levac

Sydney Alice Mayne

Kylie Shea Moulton

Sackets Harbor

Trevor M. Blackford

Jonathan Andrew Brown

Grayden J. Brunet

Jakob Robert Jackson

Jesse Stevenson

Sandy Creek

Alexander L. Willms

Star Lake

Wanda Jean Bush

Theresa

Riley Elizabeth Catlin

Rachel Anne Filkins

Corinne Michelle Koerick

Robert Douglas Mangas

Kelsey Michael McIntyre

Aaron Jacob Poe

Tiffany Leighann Varin

Three Mile Bay

Ryan A. Aubertine

Turin

Virginia Rose Hungerford

Elizabeth W. McGuire

Watertown

Gina Christiana Alteri

Seth Daniel Bacher

Samantha Ann Bearup

Kelsey A. Bedford

Gregg Alan Bentz

Carl Judson Brown III

Carson Bruner

Selena Louise Cadorette

Cassandra Ann Cannan

Hoi Lam Chan

Wilson Chan

Alexis Charlton

Angela Clinkscales

Mikayla Elizabeth Connell

Nicholas Joseph Dano

Sarah May Davis

Toni Renee Deline

Yakov Denishchich

Josephine Mariah Elie

Sarah Marie Ellen Ellis-Folsom

Mary Evans

Tessa Evans

Kathy S. Falge

Jessica Farris

Kendra Lynne Fone

Amber Freeman

Sabrina Lynn Gallo

Miguel Garcia II

Jazmine Irean Granger

Alyce Nichole Harris

Katlin Marie Hayden

Mahayla Louise Hendrix

Emily M. Hewitt

Jay Walter Holland

Ike Patrick Joel Jamieson

Dawson Caleb Jones

Kristen Elizabeth Kinne

Alexander James LaFex

Michael Edward Lawrence Jr.

Seong Hak Lee

Patrick David Loftus

Rebecca Lugo

Jacob Liam Maloney

Molly Jo Martin

Benito Martinez

Jenae Ann Martinkovitch

Sebastian Alexander Mastin

Aaron Michael Michaud

Steven Jay Miller

Hanna M. Misercola

Jennifer Rae Moore

Keira L. Morgia-Horning

Matthew James Morrison

Hong Nguyen

Samantha Renae Noble

Allan Bermudo Pador

Bryan Wayne Parker

Shalynn Marie Paro

Hilary Peppers

Jenna Marie Ponte

Kristin Nichole Prichard

Lewis Quesenberry

Gabrielle May Rarick

Chelsie Marie Roberts

Nicholas Robinson

Samuel Ray Robinson

Cortney Jeffrey Salisbury

Drew Michael Schroy

Julie Marie Sensenbach

Stewart Richard Shannon

Sylvie Anne Louise Skrzypinski

Mary May Smith

Ryan Tyler Sprague

Courtney Mariah Steen

JoAnna Stevens

Kayla Sutton

Mara Nicole Sutton

Kadira Taffa-Childers

Taylor Toronto

Charles Edward Tyre III

Tricia Maryellen Vancamp

Joseph Andrew Wargo

Cheyenne Freedom Wilder

Alexandra Montgomery Woodruff

Williamstown

Hailey Ann Gamble

Woodville

Cassandra Michelle Forrester

Johnson Newspapers 7.1

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