IT IS WITH GREAT SADNESS TO INFORM THAT CAMERON MERTON GATES LEFT HIS MORTAL WORLD ON NOVEMBER 18, 2021, AT 10:58 AM AT FREEDOM SQUARE SKILLED NURSING IN SEMINOLE FL, WHERE HE HAD BEEN A RESIDENT FOR A FEW SHORT MONTHS. CAMERON M GATES ACHIEVED THE WONDROUS AGE OF 99, BLESSED WITH A STRONG, HEALTHY EXISTENCE, LIVING ON HIS OWN, UP TILL HIS LAST 2 YEARS CAMERON MERTON GATES WAS PREDECEASED BY HIS FATHER, LESTER GATES; AND HIS BELOVED MOTHER, LENA PICHE GATES LYNCH, AND HIS BROTHER, CLAYTON. CAMERON M GATES IS SURVIVED BY HIS SISTER, THELMA GATES FINDLAY, OF KANATA, ONTARIO, CANADA; AND SON, LES GATES, OF OGDENSBURG, NY, AND DAUGHTER VALERIE GATES (LARRY) PUCCIA OF FORT MYERS,FL., AND DAUGHTER, SHARON GATES (ERIC ) PAONGO, OF CLEARWATER, FL. AND SEVERAL GRANDCHILDREN, JUSTIN GATES, KORY GATES, KAYA AND KAMATA PAONGO, AND 2 GREAT GRANDCHILDREN, ELIJAH MCDONALD, AND NIKAYLA LEMEUIX; AND OF COURSE, HIS BEST FRIEND AND BUDDY, SADIE .!
CAMERON WAS BORN ON MAY 23, 1922. IN OTTAWA, CANADA.
CAMERON WAS FORMERLY MARRIED TO DOREEN WEATHERDON.
HIS MIND, BODY &. ENERGY FOREVER LIVED IN THE 20s ERA.
HIS SMALL STATURE BUT STRONG CONVICTION ALLOWED HIM A LIFE FULL OF MANY CHALLENGES AND EXPERIENCES. JOINING THE CANADIAN FORCES DURING WW11 AND THEN TRANSFERRED TO THE AMERICAN ALLIES. SURVIVING NORMANDY, THE 2ND LANDING . C M GATES CONTINUED TO BECOME A SERGEANT WITHIN THE ALLIED TRANSPORT DEPARTMENT, CONTINUING UNTIL THE “LIGHTS TURNED BACK ON IN BERLIN”….
HE RETURNED TO OTTAWA CANADA WHERE HE WAS EMPLOYED BY THE “ATOMIC ENERGY OF CANADA” DURING DISCOVERY OF THE COBALT MACHINE. HE MOONLIGHTED AT NIGHT WORKING FOR TEXACO, GREYHOUND BUS LINES AND NIGHT MGR OF DISPATCH AT “CHARLIE’S”, OTTAWA’S, LOCAL HOTEL, JAZZ BAR .
CAMERON WAS ALSO ONE OF THE FIRST “PACE CAR” DRIVERS FOR NASCAR DURING THE 1950s. HIS AVID LOVE FOR THE ROAR OF THE ENGINE WAS GROWING TO BECOME A PIT CREW MEMBER FOR THE UNITED STATES DRIVER, BUCK HOLIDAY, “C38”. MANY WEEKEND JAUNTS WERE MADE INTO THE UNITED STATES FOR RACES.
CAMERON KNEW EVERYTHING ABOUT CARS AND WAS ALWAYS ON THE MOVE !
UPON , LEGAL, RELOCATION WITH HIS FAMILY TO OGDENSBURG, NY IN 1962 , CM GATES WAS EMPLOYED BY THOMAS BLACK & SONS, A WHOLESALE DISTRIBUTOR OF CAMPING EQUIPMENT THAT SUPPLIED THE FIRST EXPEDITIONS ON MT EVEREST FOR SIR EDMUND HILLARY. CAMERON WAS ALSO THE PRESIDENT OF THE OGDENSBURG VOLUNTEER RESCUE SQUAD DURING THE EARLY 1960s. CAMERON REMAINED IN UPSTATE NEW YORK FOR 12 YRS AND RELOCATED TO ST PETERSBURG, FLORIDA WHERE HE WAS EMPLOYED BY THE DON CESAR IN ST PETERSBURG BEACH, FLORIDA. HE RETIRED AFTER MORE THAN 20 YEARS.
MUSIC WAS ALWAYS A BIG PART OF HIS SOUL. NOT JUST HEARING IT …..BUT PLAYING IT….FEELING IT…..LIVING IT !!
A LITTLE GUY WITH BIG IDEAS. !! CAM WILL FOREVER NOW. REST IN PEACE. FAMILY MEMBERS WERE PRESENT AT HIS PASSING!
THERE WILL BE NO CALLING HOURS, AT CAMERON’S REQUEST.
DONATIONS CAN BE MADE IN HIS NAME TO: SUNCOAST HOSPICE, A MEMBER OF EMPATH HEALTH 5771 ROOSEVELT BLVD., CLEARWATER, FLORIDA. 33760
A TRIBUTE PAGE FOR YOUR PHOTOS AND MEMORIES WILL BE AVAILABLE IN THE COMING DAYS AT BRETTFUNERALHOME.NET
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