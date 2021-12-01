The final, official vote totals from the Nov. 2 general election

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THE FOLLOWING ARE OSWEGO COUNTY’S UNOFFICIAL AND OFFICIAL VOTE TOTALS FROM THE NOV. 2, 2021 GENERAL ELECTION.

ONLY IN-PERSON AND EARLY VOTING BALLOTS ARE COUNTED IN THE UNOFFICIAL FIGURES.

THE OFFICIAL TOTALS ALSO INCLUDE THE VOTES CAST BY ABSENTEE BALLOT.

IN EVERY CASE, THE UNOFFICIAL NUMBERS PRECEDE THE OFFICIAL, FINAL TOTALS.

PROPOSAL NO.1, AMENDING THE APPORTIONMENT AND REDISTRICTING PROCESS:

This proposed constitutional amendment would freeze the number of state senators at 63, amend the process for the counting of the state’s population, delete certain provisions that violate the United States Constitution, repeal and amend certain requirements for the appointment of the co-executive directors of the redistricting commission and amend the manner of drawing district lines for the congressional and state legislative offices. Shall the proposed amendment be approved?

YES: 4,601 5,104

NO: 14,068 14,577

PROPOSAL NO.2, RIGHT TO CLEAN AIR, CLEAN WATER, AND A HEALTHFUL ENVIRONMENT:

The proposed amendment to Article I of the New York Constitution would establish the right of each person to clean air and water and a healthful environment. Shall the proposed amendment be approved?

YES: 9,718 10,472

NO: 8,764 9,044

PROPOSAL NO. 3, ELIMINATING TEN-DAY ADVANCE VOTER REGISTRATION REQUIREMENT:

The proposed amendment would delete the current requirement in Article II, Section 5 that a citizen be registered to vote at least ten days before an election and would allow the Legislature to enact laws permitting a citizen to register to vote less than ten days before the election. Shall the proposed amendment be approved?

YES: 4,124 4,551

NO: 14,804 15,410

PROPOSAL NO. 4, AUTHORIZING NO-EXCUSE ABSENTEE BALLOT VOTING:

The proposed amendment would delete from the current provision on absentee ballots the requirement that an absentee voter must be unable to appear at the polls by reason of absence from the county or illness or physical disability. Shall the proposed amendment be approved?

YES: 4,712 5,163

NO: 14,166 14,750

PROPOSAL NO. 5, INCREASING THE JURISDICTION OF THE NEW YORK CITY CIVIL COURT:

The proposed amendment would increase the New York City Civil Court’s jurisdiction by allowing it to hear and decide claims for up to $50,000 instead of the current $25,000. Shall the proposed amendment be approved?

YES: 7,811 8,393

NO: 10,087 10,476

STATE SUPREME COURT JUSTICE 5TH JUDICIAL:

ANTHONY BRINDISI (D) 5,932 6,455

DANIELLE M FOGEL (R) 12,607 13,137

WRITE-IN 6 7

OSWEGO COUNTY COURT JUDGE:

ARMEN J NAZARIAN (R, C) 15,210 15,985

WRITE-IN 95 102

OSWEGO COUNTY CLERK:

TERRY M WILBUR (R, C) 15,344 16,125

WRITE-IN 90 104

OSWEGO COUNTY TREASURER:

KEVIN GARDNER (R,C) 15,064 15,825

WRITE-IN 68 76

OSWEGO COUNTY LEGISLATURE

LEGISLATIVE DISTRICT 1:

SHELLEY M SKELLINGTON (D, COM) 278 311

MICHAEL G YERDON (R) 651 682

LEGISLATIVE DISTRICT 2:

HERBERT G YERDON (R) 703 726

WRITE-IN 3 3

LEGISLATIVE DISTRICT 3:

EDWARD GILSON (R) 570 596

WRITE-IN 14 15

LEGISLATIVE DISTRICT 4:

DAVID M HOLST (R) 801 860

WRITE-IN 6 7

LEGISLATIVE DISTRICT 5:

AMY CONNOLLY (D, COM) 268 291

ROY REEHIL (R) 656 667

WRITE-IN 32 33

LEGISLATIVE DISTRICT 6:

JOHN MARTINO (R) 594 609

WRITE-IN 5 7

LEGISLATIVE DISTRICT 7:

COURTNEY YAWMAN (D, COM) 205 215

FRANK C BOMBARDO (R, C) 669 687

AMANDA MAGRO (PZZ) 180 183

LEGISLATIVE DISTRICT 8:

PAUL HOUSE (R, C) 708 726

LEGISLATIVE DISTRICT 9:

MELISSA A OLIVER (D) 170 191

JAMES WEATHERUP (R, HAS) 635 662

WRITE-IN 1 1

LEGISLATIVE DISTRICT 10:

MARY ELLEN CHESBRO (R, C) 603 626

WRITE-IN 2 3

LEGISLATIVE DISTRICT 11:

LINDA L LOCKWOOD (R, C) 472 494

WRITE-IN 1 1

LEGISLATIVE DISTRICT 12:

RICHARD P KLINE (R, C) 682 703

WRITE-IN 4 4

LEGISLATIVE DISTRICT 13:

CHRISTINA M MASON (D, COM) 300 306

PATRICK TWISS (R, C) 849 875

LEGISLATIVE DISTRICT 14:

STEVE WALPOLE (R) 588 636

WRITE-IN 2 2

LEGISLATIVE DISTRICT 15:

LEE B WALKER JR (D, WAL) 225 253

NATHAN EMMONS (R, C) 279 298

WRITE-IN 5 5

LEGISLATIVE DISTRICT 16:

MARY T VANOUSE (D, COM) 196 220

JAMES B SCANLON (R, VOI) 286 308

LEGISLATIVE DISTRICT 17:

LAURIE MANGANO CORNELIUS (R, C) 482 534

WRITE-IN 4 4

LEGISLATIVE DISTRICT 18:

ROBERT WILMOTT (R, C) 440 485

WRITE-IN 5 6

LEGISLATIVE DISTRICT 19:

MARIE C SCHADT (D, C) 644 679

PETER ALLEN (R, MOD) 411 434

WRITE-IN 1 1

LEGISLATIVE DISTRICT 20:

TIM STAHL (R, C) 319 333

WRITE-IN 3 3

LEGISLATIVE DISTRICT 21:

ROBERT J SCOTT (D, COM) 268 344

NOELLE BECKWITH SALMONSEN (R, C) 585 618

WRITE-IN 0 2

LEGISLATIVE DISTRICT 22:

JAMES L KARASEK (R, C) 569 613

WRITE-IN 3 3

LEGISLATIVE DISTRICT 23:

MICHAEL J SOLOWY (R, C) 559 572

WRITE-IN 2 2

LEGISLATIVE DISTRICT 24:

MARC GRECO (R, C) 544 578

WRITE-IN 2 2

LEGISLATIVE DISTRICT 25:

FRANK CASTIGLIA JR (D, C) 240 256

RALPH EDWARD STACY JR (R, CAP) 226 235

WRITE-IN 2 2

CITY OF OSWEGO

1ST WARD COUNCILOR:

SUSAN K MCBREARTY (D, COM) 176 194

ANDREW HALL (R, C) 114 124

WRITE-IN 1 1

2ND WARD COUNCILOR:

SHAWN BURRIDGE (R, C) 172 189

WRITE-IN 5 5

3RD WARD COUNCILOR:

KEVIN HILL (R, C) 167 185

WRITE-IN 4 4

4TH WARD COUNCILOR :

DIANE ZELLER (D) 149 161

SHAWN WALKER (R, C) 216 233

5TH WARD COUNCILOR:

JOHN GOSEK JR (R, C) 246 262

WRITE-IN 6 8

6TH WARD COUNCILOR:

TIMOTHY P PLUNKETT ( R, C) 185 206

WRITE-IN 6 7

7TH WARD COUNCILOR:

ROBERT CORRADINO (R, C) 426 446

WRITE-IN 8 8

CITY OF FULTON

1ST WARD COUNCILOR:

DANIEL T FARFAGLIA (D, WOR) 175 181

STEVE WARD (R, C) 116 124

WRITE-IN 5

2ND WARD COUNCILOR:

DOUGLAS R CHAPMAN (R) 116 126

WRITE-IN 2 2

3RD WARD COUNCILOR:

DONALD R PATRICK JR (D, C) 339 363

WRITE-IN 2 2

4TH WARD COUNCILOR:

ETHAN PARKHURST (R, C) 173 187

WRITE-IN 7 7

5TH WARD COUNCILOR:

AUDREY AVERY (R, C) 166 173

WRITE-IN 8 10

6TH WARD COUNCILOR:

LAWRENCE E MACNER (R, C) 87 94

WRITE-IN 4 4

ALBION

SUPERVISOR:

MICHAEL FAULKNER (FAU) 207 216

WRITE-IN 8 8

TOWN CLERK:

AMY J FORD (R) 291 305

WRITE-IN 4 4

TOWN JUSTICE:

HOWARD ALLEN JR (R) 277 291

WRITE-IN 1

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

COREY W HOLCOMB (R) 225 234

STEVEN STEINFELD (R) 227 237

CHARLES SPERLING (VOR) 106 110

WRITE-IN 5 6

COUNCILMAN:

NANCY A SHEELEY (R) 237 251

WRITE-IN 1 1

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

TED W BENNETT (R) 223 235

MARK A HIER (TFS) 103 105

WRITE-IN 1 1

AMBOY

SUPERVISOR:

KATHLEEN M WILKINSON (R) 177 184

WRITE-IN 2 3

TOWN CLERK:

MARY ANN CLARK (D) 121 127

WRITE-IN 0 1

TOWN JUSTICE:

ELIZABETH A DUNHAM (D, R, C) 181 188

WRITE-IN 2 3

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

RICHARD F BRYANT (R) 168 174

BRUCE E STONE (R) 158 166

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

JOHN M PERKINS III (R) 185 193

TAX COLLECTOR:

RENEE B UKENA (D) 102 108

BOYLSTON

SUPERVISOR:

ANN M STACY (R) 115 117

WRITE-IN 1 2

TOWN JUSTICE :

TERRY E CRAST (R) 117 120

WRITE-IN 1 2

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

DALE MCNITT (R) 112 116

JIMMY J WALKER (R) 99 101

WRITE-IN 1 2

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

MICHAEL J STACY (R) 115 118

WRITE-IN 1 2

CONSTANTIA

SUPERVISOR:

FRANK S TOMAINO (R) 784 811

WRITE-IN 12 13

TOWN CLERK:

CLARE D HAYNES (R) 828 858

WRITE-IN 7 7

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

THOMAS J MORAN (R) 722 747

RONALD A CHAPMAN JR (R) 788 815

WRITE-IN 12 11

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

WAYNE WOOLRIDGE (R) 758 785

WRITE-IN 7 7

GRANBY

SUPERVISOR:

JOHN SNOW JR (R, C) 835 874

WRITE-IN 4 4

TOWN CLERK:

JANET INGERSOLL (C) 627 657

WRITE-IN 1 1

TOWN JUSTICE:

TRACY DOYLE (D, R) 549 583 LORI LEE BLACKBURN (C, JUS) 409 424

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

SANDRA FARRANDS (R) 727 762

MARIANNE INGERSON (GRA) 409 436

WRITE-IN 15 20

COUNCILMAN:

WRITE-IN 12 13

HANNIBAL

SUPERVISOR:

FLOYD TIMOTHY CALKINS (R, C) 634 672

WRITE-IN 36 45

TOWN JUSTICE (VOTE FOR 2):

ELIZABETH A RITCHIE (D, C) 308 402

JACK S BECKWITH JR (R, C) 620 658

EUGENE HAFNER (R) 517 541

WRITE-IN 4 7

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

GREGORY C HILTON (R) 554 584

HEATHER LADD (R, C) 504 582

WRITE-IN 138 181

COUNCILMAN:

TARA CLARK (R) 566 596

WRITE-IN 5 8

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

JEFFREY JAKE MALCOTT (R) 637 672

WRITE-IN 6 24

HASTINGS

SUPERVISOR:

TONY BUSH (R) 1,045 1,081

MIKE CLARK (INT) 648 682

WRITE-IN 4 4

TOWN CLERK:

SHELLEY BOMBARDO (R) 1,323 1,368

WRITE-IN 9 11

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

AL HANSON (R, INT) 1,430 1,490

MARK MARTINO (R) 935 969

ED FOSTER (INT) 725 757

WRITE-IN 12 12

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

MICHAEL LEWIS (R) 1,368 1,416

WRITE-IN 6 8

MEXICO

SUPERVISOR:

JESSICA DURYEE (D, COM) 224 235

ERIC BEHLING (R) 812 835

TOWN JUSTICE:

JON MORETTI (R, C) 909 937

WRITE-IN 2 2

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

JUDITH GREENWAY (R, C) 891 919

CYNTHIA ROBERT (R, C) 847 874

WRITE-IN 4 4

MINETTO

SUPERVISOR:

JOHN L FAMILO (R, PVE) 217 234

WRITE-IN 206 214

TOWN CLERK:

RYAN C DESANTIS (R, PVE) 304 319

WRITE-IN 15 15

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

RANDY J FARNSWORTH (R, PVE) 307 322

JEFFREY S WALDRON (R, PVE) 298 312

WRITE-IN 16 18

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

DOMINICK A YACCO (R, PVE) 254 270

WRITE-IN 144 152

NEW HAVEN

SUPERVISOR:

DAN BARNEY (R, C) 471 487

CONNIE A DOUGLAS (COM) 248 254

FREDERICK F WILBUR (FRW) 61 61

TOWN JUSTICE:

TERRY SEARLES (D) 527 539

WRITE-IN 13 13

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

PATRICIA A PROSSER (R) 613 630

JOE SPERENO (R) 521 534

HOLLY HALSEY BAYLE (COM) 277 284

WRITE-IN 2 2

ORWELL

SUPERVISOR:

WILLIAM G POTTER (R) 153 157

TOWN CLERK:

AMBER WILSON (R) 154 162

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

JEFFREY GRAHAM (R) 148 152

RYAN JONES (RJP) 75 79

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

DOUGLAS C HENRY (R, VHP) 153 162

OSWEGO TOWN

SUPERVISOR:

DAN GURNEY (R) 582 607

WRITE-IN 5 6

TOWN JUSTICE (VOTE FOR 2):

EDWARD A MERVINE (R, C) 621 653

MICHAEL J STERIO (R, C) 604 632

WRITE-IN 5 7

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

DAVID STERIO (R, C) 582 610

GREG HERRMANN (R) 565 592

WRITE-IN 10 13

PALERMO

SUPERVISOR:

PATRICIA A REDHEAD (R) 441 449

WRITE-IN 1 1

TOWN CLERK:

ELISABETH JOY (R) 460 469

WRITE-IN 1 1

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

MARTIN WEBSTER (R) 434 443

RAYMOND C WILLIS JR (R) 391 398

WRITE-IN 2 2

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

JAMES PETTIT (R) 449 457

WRITE-IN 1 1

PARISH

SUPERVISOR:

JAMES J BERNYS (D, R, C) 365 414

MARY ANN PHILLIPS (INT) 311 328

WRITE-IN 3 3

TOWN CLERK:

KELLY I READER (D, R, C) 346 394

MERCEDES MARIE SEEBER (INT) 345 363

WRITE-IN 0 1

TOWN JUSTICE:

CARL L DAYGER (D, R, C) 548 602

WRITE-IN 4 4

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

JOHN E DUNHAM (D, C) 200 242

ROBIN ANN EATON NOVAK (R, INT) 479 504

DOUGLAS C HOUGHTON (R) 323 366

JOHN T HORNING (INT) 290 305

WRITE-IN 1 1

TAX COLLECTOR:

KEVIN A DWYER (D, R, C) 517 567

WRITE-IN 2 2

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

CRAIG I PETIT (D, R, C) 300 348

GEORGE H HORNING (INT) 397 416

WRITE-IN 1 1

REDFIELD

SUPERVISOR:

TANYA M YERDON (D) 106 109

TOWN CLERK:

SUSAN C HOUGH (R) 139 144

TOWN JUSTICE:

DORY DUMAS (R) 129 134

WRITE-IN 2 2

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

RALPH L FOX (D) 33 33

COREY R YERDON (D) 95 99

MATTHEW G TOMPKINS (R) 135 140

TAX COLLECTOR:

SUE HARLANDER (R) 138 143

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

RUSSELL B MONTIETH (R) 135 140

RICHLAND

REFERENDUM NO. 1:

SHOULD THE TOWN OF RICHLAND ENACT A LOCAL LAW EXTENDING THE TERM OF THE TOWN SUPERVISOR FROM A 2-YEAR TERM TO A 4-YEAR TERM?

YES: 313 330

NO: 526 551

SUPERVISOR:

DANIEL C KRUPKE (R) 703 735

WRITE-IN 6 6

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

SUE E HAYNES (R) 671 703

ROBERT NORTH (R) 709 745

WRITE-IN 6 7

SANDY CREEK

SUPERVISOR:

TIMOTHY D RIDGEWAY (R) 476 510

WRITE-IN 22 26

TOWN CLERK:

TAMMY L MILLER (R) 561 606

WRITE-IN 2 2

TOWN JUSTICE:

TERRY E CRAST (R) 538 577

WRITE-IN 2 2

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

RUTH E SCHEPPARD (R) 537 578

JOHN W WOOD JR (R) 490 532

WRITE-IN 4 4

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

MICHAEL C KASTLER JR (R) 535 576

WRITE-IN 2 3

SCHROEPPEL

SUPERVISOR:

CARY P REDHEAD (R, C) 964 1,002

WRITE-IN 18 20

TOWN JUSTICE (VOTE FOR 2):

STEVEN C KEMPISTY (R, C) 976 1,013

MICHAEL TRASK (R, C) 913 947

WRITE-IN 9 11

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

ZACHARY GELLING (R, C ) 913 947

JOANN M NAZARIAN (R) 919 954

WRITE-IN 9 10

TAX COLLECTOR:

LYNETT GRECO (D) 388 406

RYAN WOOD (R, C) 832 863

WRITE-IN 3 3

SCRIBA

SUPERVISOR:

JAMES OLDENBURG (R) 634 672

KELLY M LAGOE (C) 553 628

WRITE-IN 2

TOWN CLERK:

REBECCA LAVERY (R) 1,000 1,071

WRITE-IN 5 29

TOWN JUSTICE:

CARL SANDERS SR (R) 940 1,030

WRITE-IN 4 4

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

PEGGY MICHAEL (R) 928 1,015

JOE PASCO (R) 867 931

WRITE-IN 0 5

VOLNEY

SUPERVISOR:

GREGORY W HARTRANFT (R, C) 680 718

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

ARIANE HAMBLIN SMITH (R) 618 645

MARGARET RUSAW (R) 607 637

WEST MONROE

SUPERVISOR:

VERN O SUNDET (R) 507 516

WRITE-IN 1 4

TOWN JUSTICE:

COLLEEN A SULLIVAN (R, C) 525 535

WRITE-IN 2 3

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

GARY HARRINGTON (R) 505 515

MICHAEL HICKEY (R) 481 492

WRITE-IN 3 4

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

KEVIN DAVIS (R) 519 529

WRITE-IN 6 6

WILLIAMSTOWN

SUPERVISOR:

JOHN HAMBLIN (R) 230 234

TOWN CLERK:

FAITH BAKER (R) 225 229

TOWN JUSTICE:

MICHELE M BULL (R) 209 213

COUNCILMAN (VOTE FOR 2):

WILLIAM MURRAY (R) 204 207

WRITE-IN 55

TAX COLLECTOR:

LAURIE HALE (R) 232 236

SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:

HENRY ALLEN (R) 229 233

VILLAGE OF PULASKI

MAYOR:

JAN KAREN TIGHE (WBP) 251 265 WRITE-IN 19 20

TRUSTEE (VOTE FOR 2):

WRITE-IN 77

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