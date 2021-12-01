The final, official vote totals from the Nov. 2 general election

THE FOLLOWING ARE OSWEGO COUNTY’S UNOFFICIAL AND OFFICIAL VOTE TOTALS FROM THE NOV. 2, 2021 GENERAL ELECTION.
ONLY IN-PERSON AND EARLY VOTING BALLOTS ARE COUNTED IN THE UNOFFICIAL FIGURES.
THE OFFICIAL TOTALS ALSO INCLUDE THE VOTES CAST BY ABSENTEE BALLOT.
IN EVERY CASE, THE UNOFFICIAL NUMBERS PRECEDE THE OFFICIAL, FINAL TOTALS.
PROPOSAL NO.1, AMENDING THE APPORTIONMENT AND REDISTRICTING PROCESS:
This proposed constitutional amendment would freeze the number of state senators at 63, amend the process for the counting of the state’s population, delete certain provisions that violate the United States Constitution, repeal and amend certain requirements for the appointment of the co-executive directors of the redistricting commission and amend the manner of drawing district lines for the congressional and state legislative offices. Shall the proposed amendment be approved?
YES: 4,601 5,104
NO: 14,068 14,577
PROPOSAL NO.2, RIGHT TO CLEAN AIR, CLEAN WATER, AND A HEALTHFUL ENVIRONMENT:
The proposed amendment to Article I of the New York Constitution would establish the right of each person to clean air and water and a healthful environment. Shall the proposed amendment be approved?
YES: 9,718 10,472
NO: 8,764 9,044
PROPOSAL NO. 3, ELIMINATING TEN-DAY ADVANCE VOTER REGISTRATION REQUIREMENT:
The proposed amendment would delete the current requirement in Article II, Section 5 that a citizen be registered to vote at least ten days before an election and would allow the Legislature to enact laws permitting a citizen to register to vote less than ten days before the election. Shall the proposed amendment be approved?
YES: 4,124 4,551
NO: 14,804 15,410
PROPOSAL NO. 4, AUTHORIZING NO-EXCUSE ABSENTEE BALLOT VOTING:
The proposed amendment would delete from the current provision on absentee ballots the requirement that an absentee voter must be unable to appear at the polls by reason of absence from the county or illness or physical disability. Shall the proposed amendment be approved?
YES: 4,712 5,163
NO: 14,166 14,750
PROPOSAL NO. 5, INCREASING THE JURISDICTION OF THE NEW YORK CITY CIVIL COURT:
The proposed amendment would increase the New York City Civil Court’s jurisdiction by allowing it to hear and decide claims for up to $50,000 instead of the current $25,000. Shall the proposed amendment be approved?
YES: 7,811 8,393
NO: 10,087 10,476
STATE SUPREME COURT JUSTICE 5TH JUDICIAL:
ANTHONY BRINDISI (D) 5,932 6,455
DANIELLE M FOGEL (R) 12,607 13,137
WRITE-IN 6 7
OSWEGO COUNTY COURT JUDGE:
ARMEN J NAZARIAN (R, C) 15,210 15,985
WRITE-IN 95 102
OSWEGO COUNTY CLERK:
TERRY M WILBUR (R, C) 15,344 16,125
WRITE-IN 90 104
OSWEGO COUNTY TREASURER:
KEVIN GARDNER (R,C) 15,064 15,825
WRITE-IN 68 76
OSWEGO COUNTY LEGISLATURE
LEGISLATIVE DISTRICT 1:
SHELLEY M SKELLINGTON (D, COM) 278 311
MICHAEL G YERDON (R) 651 682
LEGISLATIVE DISTRICT 2:
HERBERT G YERDON (R) 703 726
WRITE-IN 3 3
LEGISLATIVE DISTRICT 3:
EDWARD GILSON (R) 570 596
WRITE-IN 14 15
LEGISLATIVE DISTRICT 4:
DAVID M HOLST (R) 801 860
WRITE-IN 6 7
LEGISLATIVE DISTRICT 5:
AMY CONNOLLY (D, COM) 268 291
ROY REEHIL (R) 656 667
WRITE-IN 32 33
LEGISLATIVE DISTRICT 6:
JOHN MARTINO (R) 594 609
WRITE-IN 5 7
LEGISLATIVE DISTRICT 7:
COURTNEY YAWMAN (D, COM) 205 215
FRANK C BOMBARDO (R, C) 669 687
AMANDA MAGRO (PZZ) 180 183
LEGISLATIVE DISTRICT 8:
PAUL HOUSE (R, C) 708 726
LEGISLATIVE DISTRICT 9:
MELISSA A OLIVER (D) 170 191
JAMES WEATHERUP (R, HAS) 635 662
WRITE-IN 1 1
LEGISLATIVE DISTRICT 10:
MARY ELLEN CHESBRO (R, C) 603 626
WRITE-IN 2 3
LEGISLATIVE DISTRICT 11:
LINDA L LOCKWOOD (R, C) 472 494
WRITE-IN 1 1
LEGISLATIVE DISTRICT 12:
RICHARD P KLINE (R, C) 682 703
WRITE-IN 4 4
LEGISLATIVE DISTRICT 13:
CHRISTINA M MASON (D, COM) 300 306
PATRICK TWISS (R, C) 849 875
LEGISLATIVE DISTRICT 14:
STEVE WALPOLE (R) 588 636
WRITE-IN 2 2
LEGISLATIVE DISTRICT 15:
LEE B WALKER JR (D, WAL) 225 253
NATHAN EMMONS (R, C) 279 298
WRITE-IN 5 5
LEGISLATIVE DISTRICT 16:
MARY T VANOUSE (D, COM) 196 220
JAMES B SCANLON (R, VOI) 286 308
LEGISLATIVE DISTRICT 17:
LAURIE MANGANO CORNELIUS (R, C) 482 534
WRITE-IN 4 4
LEGISLATIVE DISTRICT 18:
ROBERT WILMOTT (R, C) 440 485
WRITE-IN 5 6
LEGISLATIVE DISTRICT 19:
MARIE C SCHADT (D, C) 644 679
PETER ALLEN (R, MOD) 411 434
WRITE-IN 1 1
LEGISLATIVE DISTRICT 20:
TIM STAHL (R, C) 319 333
WRITE-IN 3 3
LEGISLATIVE DISTRICT 21:
ROBERT J SCOTT (D, COM) 268 344
NOELLE BECKWITH SALMONSEN (R, C) 585 618
WRITE-IN 0 2
LEGISLATIVE DISTRICT 22:
JAMES L KARASEK (R, C) 569 613
WRITE-IN 3 3
LEGISLATIVE DISTRICT 23:
MICHAEL J SOLOWY (R, C) 559 572
WRITE-IN 2 2
LEGISLATIVE DISTRICT 24:
MARC GRECO (R, C) 544 578
WRITE-IN 2 2
LEGISLATIVE DISTRICT 25:
FRANK CASTIGLIA JR (D, C) 240 256
RALPH EDWARD STACY JR (R, CAP) 226 235
WRITE-IN 2 2
CITY OF OSWEGO
1ST WARD COUNCILOR:
SUSAN K MCBREARTY (D, COM) 176 194
ANDREW HALL (R, C) 114 124
WRITE-IN 1 1
2ND WARD COUNCILOR:
SHAWN BURRIDGE (R, C) 172 189
WRITE-IN 5 5
3RD WARD COUNCILOR:
KEVIN HILL (R, C) 167 185
WRITE-IN 4 4
4TH WARD COUNCILOR :
DIANE ZELLER (D) 149 161
SHAWN WALKER (R, C) 216 233
5TH WARD COUNCILOR:
JOHN GOSEK JR (R, C) 246 262
WRITE-IN 6 8
6TH WARD COUNCILOR:
TIMOTHY P PLUNKETT ( R, C) 185 206
WRITE-IN 6 7
7TH WARD COUNCILOR:
ROBERT CORRADINO (R, C) 426 446
WRITE-IN 8 8
CITY OF FULTON
1ST WARD COUNCILOR:
DANIEL T FARFAGLIA (D, WOR) 175 181
STEVE WARD (R, C) 116 124
WRITE-IN 5
2ND WARD COUNCILOR:
DOUGLAS R CHAPMAN (R) 116 126
WRITE-IN 2 2
3RD WARD COUNCILOR:
DONALD R PATRICK JR (D, C) 339 363
WRITE-IN 2 2
4TH WARD COUNCILOR:
ETHAN PARKHURST (R, C) 173 187
WRITE-IN 7 7
5TH WARD COUNCILOR:
AUDREY AVERY (R, C) 166 173
WRITE-IN 8 10
6TH WARD COUNCILOR:
LAWRENCE E MACNER (R, C) 87 94
WRITE-IN 4 4
ALBION
SUPERVISOR:
MICHAEL FAULKNER (FAU) 207 216
WRITE-IN 8 8
TOWN CLERK:
AMY J FORD (R) 291 305
WRITE-IN 4 4
TOWN JUSTICE:
HOWARD ALLEN JR (R) 277 291
WRITE-IN 1
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
COREY W HOLCOMB (R) 225 234
STEVEN STEINFELD (R) 227 237
CHARLES SPERLING (VOR) 106 110
WRITE-IN 5 6
COUNCILMAN:
NANCY A SHEELEY (R) 237 251
WRITE-IN 1 1
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
TED W BENNETT (R) 223 235
MARK A HIER (TFS) 103 105
WRITE-IN 1 1
AMBOY
SUPERVISOR:
KATHLEEN M WILKINSON (R) 177 184
WRITE-IN 2 3
TOWN CLERK:
MARY ANN CLARK (D) 121 127
WRITE-IN 0 1
TOWN JUSTICE:
ELIZABETH A DUNHAM (D, R, C) 181 188
WRITE-IN 2 3
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
RICHARD F BRYANT (R) 168 174
BRUCE E STONE (R) 158 166
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
JOHN M PERKINS III (R) 185 193
TAX COLLECTOR:
RENEE B UKENA (D) 102 108
BOYLSTON
SUPERVISOR:
ANN M STACY (R) 115 117
WRITE-IN 1 2
TOWN JUSTICE :
TERRY E CRAST (R) 117 120
WRITE-IN 1 2
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
DALE MCNITT (R) 112 116
JIMMY J WALKER (R) 99 101
WRITE-IN 1 2
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
MICHAEL J STACY (R) 115 118
WRITE-IN 1 2
CONSTANTIA
SUPERVISOR:
FRANK S TOMAINO (R) 784 811
WRITE-IN 12 13
TOWN CLERK:
CLARE D HAYNES (R) 828 858
WRITE-IN 7 7
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
THOMAS J MORAN (R) 722 747
RONALD A CHAPMAN JR (R) 788 815
WRITE-IN 12 11
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
WAYNE WOOLRIDGE (R) 758 785
WRITE-IN 7 7
GRANBY
SUPERVISOR:
JOHN SNOW JR (R, C) 835 874
WRITE-IN 4 4
TOWN CLERK:
JANET INGERSOLL (C) 627 657
WRITE-IN 1 1
TOWN JUSTICE:
TRACY DOYLE (D, R) 549 583 LORI LEE BLACKBURN (C, JUS) 409 424
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
SANDRA FARRANDS (R) 727 762
MARIANNE INGERSON (GRA) 409 436
WRITE-IN 15 20
COUNCILMAN:
WRITE-IN 12 13
HANNIBAL
SUPERVISOR:
FLOYD TIMOTHY CALKINS (R, C) 634 672
WRITE-IN 36 45
TOWN JUSTICE (VOTE FOR 2):
ELIZABETH A RITCHIE (D, C) 308 402
JACK S BECKWITH JR (R, C) 620 658
EUGENE HAFNER (R) 517 541
WRITE-IN 4 7
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
GREGORY C HILTON (R) 554 584
HEATHER LADD (R, C) 504 582
WRITE-IN 138 181
COUNCILMAN:
TARA CLARK (R) 566 596
WRITE-IN 5 8
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
JEFFREY JAKE MALCOTT (R) 637 672
WRITE-IN 6 24
HASTINGS
SUPERVISOR:
TONY BUSH (R) 1,045 1,081
MIKE CLARK (INT) 648 682
WRITE-IN 4 4
TOWN CLERK:
SHELLEY BOMBARDO (R) 1,323 1,368
WRITE-IN 9 11
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
AL HANSON (R, INT) 1,430 1,490
MARK MARTINO (R) 935 969
ED FOSTER (INT) 725 757
WRITE-IN 12 12
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
MICHAEL LEWIS (R) 1,368 1,416
WRITE-IN 6 8
MEXICO
SUPERVISOR:
JESSICA DURYEE (D, COM) 224 235
ERIC BEHLING (R) 812 835
TOWN JUSTICE:
JON MORETTI (R, C) 909 937
WRITE-IN 2 2
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
JUDITH GREENWAY (R, C) 891 919
CYNTHIA ROBERT (R, C) 847 874
WRITE-IN 4 4
MINETTO
SUPERVISOR:
JOHN L FAMILO (R, PVE) 217 234
WRITE-IN 206 214
TOWN CLERK:
RYAN C DESANTIS (R, PVE) 304 319
WRITE-IN 15 15
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
RANDY J FARNSWORTH (R, PVE) 307 322
JEFFREY S WALDRON (R, PVE) 298 312
WRITE-IN 16 18
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
DOMINICK A YACCO (R, PVE) 254 270
WRITE-IN 144 152
NEW HAVEN
SUPERVISOR:
DAN BARNEY (R, C) 471 487
CONNIE A DOUGLAS (COM) 248 254
FREDERICK F WILBUR (FRW) 61 61
TOWN JUSTICE:
TERRY SEARLES (D) 527 539
WRITE-IN 13 13
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
PATRICIA A PROSSER (R) 613 630
JOE SPERENO (R) 521 534
HOLLY HALSEY BAYLE (COM) 277 284
WRITE-IN 2 2
ORWELL
SUPERVISOR:
WILLIAM G POTTER (R) 153 157
TOWN CLERK:
AMBER WILSON (R) 154 162
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
JEFFREY GRAHAM (R) 148 152
RYAN JONES (RJP) 75 79
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
DOUGLAS C HENRY (R, VHP) 153 162
OSWEGO TOWN
SUPERVISOR:
DAN GURNEY (R) 582 607
WRITE-IN 5 6
TOWN JUSTICE (VOTE FOR 2):
EDWARD A MERVINE (R, C) 621 653
MICHAEL J STERIO (R, C) 604 632
WRITE-IN 5 7
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
DAVID STERIO (R, C) 582 610
GREG HERRMANN (R) 565 592
WRITE-IN 10 13
PALERMO
SUPERVISOR:
PATRICIA A REDHEAD (R) 441 449
WRITE-IN 1 1
TOWN CLERK:
ELISABETH JOY (R) 460 469
WRITE-IN 1 1
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
MARTIN WEBSTER (R) 434 443
RAYMOND C WILLIS JR (R) 391 398
WRITE-IN 2 2
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
JAMES PETTIT (R) 449 457
WRITE-IN 1 1
PARISH
SUPERVISOR:
JAMES J BERNYS (D, R, C) 365 414
MARY ANN PHILLIPS (INT) 311 328
WRITE-IN 3 3
TOWN CLERK:
KELLY I READER (D, R, C) 346 394
MERCEDES MARIE SEEBER (INT) 345 363
WRITE-IN 0 1
TOWN JUSTICE:
CARL L DAYGER (D, R, C) 548 602
WRITE-IN 4 4
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
JOHN E DUNHAM (D, C) 200 242
ROBIN ANN EATON NOVAK (R, INT) 479 504
DOUGLAS C HOUGHTON (R) 323 366
JOHN T HORNING (INT) 290 305
WRITE-IN 1 1
TAX COLLECTOR:
KEVIN A DWYER (D, R, C) 517 567
WRITE-IN 2 2
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
CRAIG I PETIT (D, R, C) 300 348
GEORGE H HORNING (INT) 397 416
WRITE-IN 1 1
REDFIELD
SUPERVISOR:
TANYA M YERDON (D) 106 109
TOWN CLERK:
SUSAN C HOUGH (R) 139 144
TOWN JUSTICE:
DORY DUMAS (R) 129 134
WRITE-IN 2 2
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
RALPH L FOX (D) 33 33
COREY R YERDON (D) 95 99
MATTHEW G TOMPKINS (R) 135 140
TAX COLLECTOR:
SUE HARLANDER (R) 138 143
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
RUSSELL B MONTIETH (R) 135 140
RICHLAND
REFERENDUM NO. 1:
SHOULD THE TOWN OF RICHLAND ENACT A LOCAL LAW EXTENDING THE TERM OF THE TOWN SUPERVISOR FROM A 2-YEAR TERM TO A 4-YEAR TERM?
YES: 313 330
NO: 526 551
SUPERVISOR:
DANIEL C KRUPKE (R) 703 735
WRITE-IN 6 6
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
SUE E HAYNES (R) 671 703
ROBERT NORTH (R) 709 745
WRITE-IN 6 7
SANDY CREEK
SUPERVISOR:
TIMOTHY D RIDGEWAY (R) 476 510
WRITE-IN 22 26
TOWN CLERK:
TAMMY L MILLER (R) 561 606
WRITE-IN 2 2
TOWN JUSTICE:
TERRY E CRAST (R) 538 577
WRITE-IN 2 2
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
RUTH E SCHEPPARD (R) 537 578
JOHN W WOOD JR (R) 490 532
WRITE-IN 4 4
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
MICHAEL C KASTLER JR (R) 535 576
WRITE-IN 2 3
SCHROEPPEL
SUPERVISOR:
CARY P REDHEAD (R, C) 964 1,002
WRITE-IN 18 20
TOWN JUSTICE (VOTE FOR 2):
STEVEN C KEMPISTY (R, C) 976 1,013
MICHAEL TRASK (R, C) 913 947
WRITE-IN 9 11
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
ZACHARY GELLING (R, C ) 913 947
JOANN M NAZARIAN (R) 919 954
WRITE-IN 9 10
TAX COLLECTOR:
LYNETT GRECO (D) 388 406
RYAN WOOD (R, C) 832 863
WRITE-IN 3 3
SCRIBA
SUPERVISOR:
JAMES OLDENBURG (R) 634 672
KELLY M LAGOE (C) 553 628
WRITE-IN 2
TOWN CLERK:
REBECCA LAVERY (R) 1,000 1,071
WRITE-IN 5 29
TOWN JUSTICE:
CARL SANDERS SR (R) 940 1,030
WRITE-IN 4 4
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
PEGGY MICHAEL (R) 928 1,015
JOE PASCO (R) 867 931
WRITE-IN 0 5
VOLNEY
SUPERVISOR:
GREGORY W HARTRANFT (R, C) 680 718
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
ARIANE HAMBLIN SMITH (R) 618 645
MARGARET RUSAW (R) 607 637
WEST MONROE
SUPERVISOR:
VERN O SUNDET (R) 507 516
WRITE-IN 1 4
TOWN JUSTICE:
COLLEEN A SULLIVAN (R, C) 525 535
WRITE-IN 2 3
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
GARY HARRINGTON (R) 505 515
MICHAEL HICKEY (R) 481 492
WRITE-IN 3 4
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
KEVIN DAVIS (R) 519 529
WRITE-IN 6 6
WILLIAMSTOWN
SUPERVISOR:
JOHN HAMBLIN (R) 230 234
TOWN CLERK:
FAITH BAKER (R) 225 229
TOWN JUSTICE:
MICHELE M BULL (R) 209 213
COUNCILMAN (VOTE FOR 2):
WILLIAM MURRAY (R) 204 207
WRITE-IN 55
TAX COLLECTOR:
LAURIE HALE (R) 232 236
SUPERINTENDENT OF HIGHWAYS:
HENRY ALLEN (R) 229 233
VILLAGE OF PULASKI
MAYOR:
JAN KAREN TIGHE (WBP) 251 265 WRITE-IN 19 20
TRUSTEE (VOTE FOR 2):
WRITE-IN 77
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